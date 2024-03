470. Zusammenstoß zwischen Linienbus und Trambahn; 6 Personen verletzt - Bogenhausen

Am Freitag, den 22.03.2024, gegen 09:15 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München als Führer eines Linienbusses der Linie 183 die Englschalkinger Straße in Richtung stadteinwärts.

An der Einmündung zur Elektrastraße wollte er nach links in diese einbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München als Führer einer Trambahn der Linie 16 auf dem Hochgleis für Trambahnen in der Mitte der Englschalkinger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung stadteinwärts.

Unter Missachtung des für den 58-Jährigen geltenden Rotlichts der Lichtzeichenanlage fuhr dieser in den Einmündungsbereich ein, wo es zu einem Zusammenstoß zwischen der Trambahn und dem Linienbus kam. Durch diesen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt und es wurden 6 Personen, darunter 4 Fahrgäste der Trambahn, leicht verletzt.

Der 58-Jährige Führer des Linienbusses musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Verletzten wurden durch die hinzugezogenen Rettungssanitäter Vorort behandelt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden im 6-stelligen Bereich.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Englschalkinger Straße für den Fahrverkehr und den in westliche Richtung führenden Trambahnverkehr bis ca. 11:00 Uhr gesperrt werden. Es kam hierbei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München.

471. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person schwer verletzt - Berg am Laim

Am Freitag, den 22.03.2024, gegen 08:30 Uhr, fuhr eine 30-Jährige mit Wohnsitz in München mit Ihrem Peugeot-Pkw die Dornbergstraße in Richtung Berg-am-Laim-Straße. Dort wollte sie nach rechts in diese abbiegen.

Zeitgleich ging eine 62-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem südlichen Fußweg der Berg-am-Laim-Straße in Richtung Leuchtenbergring. Hierbei überquerte sie die Einmündung zur Dornbergstraße.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der 62-Jährigen und dem Pkw der 30-Jährigen, wodurch die 62-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihre Verletzungen stationär behandelt wurden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München.

472. Pkw-Fahrer weicht Wildtier aus und kollidiert mit einem Baum; eine Person leicht verletzt - Sauerlach

Am Freitag, den 22.03.2024, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad-Tölz mit einem Opel-Pkw die Staatsstraße 2070 von Sauerlach in Richtung Altkirchen. Während der Fahrt wich er einem Wildtier nach rechts aus und prallte mit der Beifahrerseite seines Pkw gegen einen Baum. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt und mit dem verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren 4-stelligen Bereich.

Die Staatsstraße musste für die Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden komplett gesperrt werden, wodurch es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums München.

473. Körperverletzungsdelikt - Pasing

Am Samstag, den 23.03.2024, gegen 02:45 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 wegen einer körperlichen Auseinandersetzung verständigt.

Beim Eintreffen an der Tatörtlichkeit konnten die Polizeibeamten einen 46-Jährigen marokkanischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz antreffen, welcher auf einem 25-Jährigen mit Wohnsitz in München kniete und diesen schlug.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten beide Beteiligten voneinander trennen und die Situation beruhigen.

Beide Beteiligten hatten leichte Verletzungen und wurden mit dem hinzugezogenen Rettungsdienst jeweils in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden.

Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige wieder entlassen.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 25 der Münchner Kriminalpolizei.

474. Ein Trickdiebstahl - Bogenhausen

Am Samstag, den 23.03.2024, gegen 09:15 Uhr, wurde ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München auf der Straße von einer bislang unbekannten weiblichen Person angesprochen und an die Handgelenke gegriffen.

Der über 70-Jährige stieß die Dame beiseite und setzte seinen Weg fort.

Erst nach einer längeren Zeit bemerkte er das Fehlen seiner hochwertigen Armbanduhr. Woraufhin er den Polizeinotruf 110 verständigte. Eine sofort durchgeführte Fahndung im Nahbereich brachte keine neuen Informationen zur Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen führ das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei.

Täterbeschreibung:

Weiblich, ca. 170 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlank, osteuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer weißen Hose, weiße Turnschuhe und einer blauen Steppjacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schumannstraße, Prinzregentenstraße, Trogerstraße und Neherstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

475. Ein Trickdiebstahl - Pullach im Isartal

Am Samstag, den 23.03.2024, gegen 13:00 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes von einer bislang unbekannten Person nach Münzgeld gefragt.

Der über 80-Jährige holte daraufhin diverse Münzen aus seiner Hosentasche und hielt sie in seiner geöffneten Hand dem bislang unbekannten Täter hin. Dieser machte den Anschein sich das Münzgeld aus der geöffneten Hand zu nehmen und griff im Anschluss nach der Armbanduhr am Handgelenk des über 80-Jährigen und entwendete diese.

Der über 80-Jährige bemerkte den Diebstahl erst als der unbekannte Täter zu Fuß wegrannte. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Eine direkt eingeleitete Fahndung im näheren Umfeld brachte keine neuen Informationen zum Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 55 der Münchner Kriminalpolizei.

Täterbeschreibung:

ca. 160 cm groß, ca. 60 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Wolfratshauser Straße, Tannenstraße, und Dr-Carl-von-Linde-Straße (Pullach im Isartal) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

476. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung - Untergiesing

Am Samstag, den 23.03.2024, gegen 00:45 Uhr, fuhren zwei 17-Jährige, jeweils mit Wohnsitz in München, mit der U1 vom U-Bahnhof Kolumbusplatz kommend, in Richtung Candidplatz.

Während der U-Bahn-Fahrt fasste ein 29-Jähriger ungarischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz einer der 17-Jährigen an ihr Gesäß.

Nachdem alle drei am U-Bahnhof Candidplatz die U-Bahn verließen folgte der 29-Jährige den beiden 17-Jährigen. Dabei entblößte er mehrfach sein Geschlechtsteil. Die beiden 17-Jährigen verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110.

Der 29-Jährige konnte kurz darauf von einer Polizeistreife festgenommen und zur Polizeiinspektion 23 gebracht werden.

Dort leistete er körperlichen Widerstand, wodurch aber keiner der eingesetzten Polizeibeamten verletzt wurde.

Der 29-Jährige wurde wegen exhibitionistischer Handlung, sexueller Belästigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt und wurde im Anschluss in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Im Laufe des Samstages wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.

477. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Kleinkraftrades - Pasing

Am Freitag, den 22.03.2024, gegen 23:00 Uhr, sollte ein Führer eines Kleinkraftrades zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden.

Der Fahrer versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er über mehrere Gehwege und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Der 17-Jährige setzte die Fahrt auch nach dem Unfall weiter fort. Kurz darauf konnte er angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München, keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades hatte. Außerdem war das Kleinkraftrad gestohlen und das Versicherungskennzeichen des Kleinkraftrades war abgelaufen.

Der 17-Jährige wurde zur Polizeiinspektion 45 (Pasing) gebracht. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauch eines Kraftrades, wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt.

Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

478. Terminhinweis:

Infostand der Verkehrspolizei München - Forum Schwanthalerhöhe mar

Im Rahmen einer Aktion des Forums Schwanthalerhöhe zum Thema Fahrrad (Ausstellung von Fahrrädern, kostenloser Sicherheitscheck, Fahrradwaschanlage u. a.) beteiligt sich die Verkehrspolizei München am

Mittwoch, 27.03.2024 von 10:00 bis 15:00 Uhr im

Forum Schwanthalerhöhe, Theresienhöhe 5

mit einem Infostand.

Es wird das Thema „Sicher unterwegs mit dem Fahrrad“ im Fokus stehen. Hierbei stellen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wichtige Verhaltensmuster zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr vor.

Besucher des Infostandes können am diesjährigen Gewinnspiel des Bayerischen Innenministeriums teilnehmen.