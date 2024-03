BAYREUTH. Am Freitagmittag ertappte ein Bewohner zwei Männer, die gerade in seine Wohnung in der Bahnhofstraße einbrechen wollten. Einen davon konnte er festhalten, nach dem zweiten sucht nun die Kripo Bayreuth.

Der 46-jährige Wohnungsinhaber staunte nicht schlecht, als er am Freitag, gegen 11 Uhr, nach Hause kam und zwei Einbrecher vor seiner Wohnungstüre überraschte. Diese waren gerade kurz davor, sich mit mehreren Brecheisen ans Werk zu machen. Mindestens genauso perplex waren die beiden Täter aber selbst und ergriffen die Flucht aus dem mehrstöckigen Haus mit Geschäfts- und Wohnbereich. Der 46-Jährige überlegte nicht lange und nahm sofort die Verfolgung auf. Mit einem beherzten Griff fasste er einen der Täter und brachte ihn im Bereich der Haustüre zu Fall. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er den Einbrecher fest und übergab ihn an die Streife. Es handelte sich um einen 31-jährigen Kolumbianer ohne festen Wohnsitz. Seinem Komplizen gelang unterdessen die Flucht.

Die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs führt die Kriminalpolizei Bayreuth und bittet um Hinweise zur Tat und zum flüchtigen Täter. Beschreibung:

männlich

zirka 165 Zentimeter groß

trug einen Bart

führte einen hellgrauen Rucksack mit

trug eine blaue Jacke

flüchtete in Richtung Innenstadt

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.