LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagmorgen traf eine 25-Jährige in einer Bahnhofsunterführung auf drei Männer. Einer von ihnen bedrohte sie verbal und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet nun auch die Bevölkerung um Hinweise.

Gegen 05:30 Uhr traten der 25-Jährigen in der Unterführung des Bahnhofs drei Männer entgegen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand bedrohte ein Mann sie verbal und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes die Herausgabe von Bargeld. Die Frau lief ohne den Forderungen nachzugehen davon und meldete den Vorfall später der Polizei. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Ca. 18 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Schlanke Statur

Dunkelhäutig

Schwarze, schulterlange Haare zum Zopf gebunden

Sprach Somali

Trug eine dunkle Kapuzenjacke und hielt eine Flasche in der Hand

Wer die Tat möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Täters beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.