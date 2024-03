FICHTELBERG, LKR. BAYREUTH. Eine unbekannte Frau trickste am Donnerstagnachmittag einen Senior an seiner Wohnungstür aus und erbeutete Bargeld.

Am Donnerstag, gegen 13 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstür eines 91-Jährigen in Fichtelberg. Die Frau erbettelte zunächst Geld für ihre Familie, worauf der Senior Bargeld aus seiner Wohnung holte. Währenddessen blieb die Frau nicht an der Tür stehen, sondern folgte ihm in seine Wohnung. Der Mann übergab der Frau schließlich 150 Euro. Doch damit nicht genug. Der Senior bemerkte danach, dass ihm die Frau einen Geldbeutel mit 3.500 Euro aus seiner Wohnung entwendet hatte.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

zirka 160 Zentimeter groß

dunkle Haare

südländische Erscheinung

sprach gebrochen deutsch

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Wenn Sie Angaben zu der Täterin machen können oder von dieser ebenfalls angesprochen wurden, melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.

Trickdiebe an der Haustür haben das Ziel in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen zu suchen. Deshalb rät die oberfränkische Polizei: