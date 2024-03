DITTELBRUNN, LRK. SCHWEINFURT. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die VR-Bank in Dittelbrunn ein und hebelten den dortigen Geldautomaten auf. Sie konnten einen hohen fünfstelligen Betrag erbeuten.

Ersten Ermittlungen nach, gelangten zwei Täter gegen 02:10 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in die Bank ein und hebelten, nachdem sie mehrere Türen gewaltsam öffnen mussten, einen Geldautomaten auf. Sie konnten eine Geldkassette entwenden. Die vorhandenen Tresore wurden nicht angegangen.

Nach Einschätzung der Bank entstand ein hoher fünfstelliger Beuteschaden und ein niedriger fünfstelliger Sachschaden.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und am Tatort Spuren gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung der Tatverdächtigen beitragen können, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.