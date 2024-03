BADEN-WÜRTTEMBERG, WAIDHAUS, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am vergangenen Sonntag konnte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizei Waidhaus bei der Kontrolle eines Kleintransporters drei Rumänen festnehmen. Das Trio steht in Verdacht, mehrere Baumaschinen, Industriegeräte und Kupferkabel im Wert von mehreren tausend Euro entwendet zu haben. Gegen die drei Männer erging Haftbefehl und die Beute wurde beschlagnahmt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf.

Gegen 16:30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Grenzpolizei Waidhaus im Bereich Waidhaus einen Kleintransporter. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der rumänische Fahrer und seine zwei rumänischen Mitfahrer 15 gebrauchte Baumaschinen der Marke Hilti, 8 Industriewaschmaschinen und rund 150 Kilogramm Kupferkabel im Laderaum ihres Fahrzeugs transportieren. Anhand eines Labels auf den Baumaschinen konnte der Firmeninhaber der Maschinen kontaktiert werden. Dieser wusste noch nichts vom Fehlen der Maschinen und konnte nach einer Nachschau im Lager seiner Firma in Freiburg im Breisgau den Diebstahl bestätigen. Den umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. zufolge, brachen die mutmaßlichen Täter mehrere Container auf, aus welchen die Baumaschinen und die Kupferkabel gestohlen wurden. Auch konnte ein Großhändler für Industriewaschmaschinen in Neustadt/ Titisee im Schwarzwald über den Diebstahl seines Eigentums informiert werden. Er wusste ebenfalls noch nichts von der Tat.

Die drei tatverdächtigen Männer wurden tags darauf einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i. d. OPf. vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen das Trio, woraufhin die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Die Ermittlungen zu diesem Verfahrenskomplex sind noch nicht abgeschlossen und werden in enger Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften Weiden i. d. OPf. und Freiburg am Breigau sowie dem örtlich zuständigen Polizeiposten Freiburg-Weststadt geführt.