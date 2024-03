LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Freyung sind am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 22.00 Uhr, zu einem Einsatz in eine Pflegeeinrichtung im Landkreis Freyung-Grafenau gerufen worden.

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Passau nach soll eine 81-jährige Bewohnerin der Pflegeeinrichtung ihren zwei Jahre älteren Ehemann in dem gemeinsamen Zimmer attackiert haben. Da der Vorfall rechtzeitig von zwei Pflegekräften bemerkt wurde, erlitt der Mann keine weiteren gesundheitlichen Schäden. Die 81-Jährige wurde von den Einsatzkräften in einstweilig in eine Fachklinik eingewiesen.

Kripo und Staatsanwaltschaft Passau ermitteln nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Veröffentlicht: 22.03.2024, 13.10 Uhr