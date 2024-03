LKR. KULMBACH. Eine 75-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach lernte einen Unbekannten im Internet kennen. Dieser nutzte die gutgläubige Frau aus und erbeutete einen hohen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kripo Bayreuth ermittelt.

Im Oktober des vergangenen Jahres nahm ein Unbekannter über eine Datingplattform Kontakt zu einer 75-Jährigen aus dem Landkreis Kulmbach auf. Hieraus entwickelte sich eine scheinbare Internet-Freundschaft und der Unbekannte gaukelte der Frau die wahre Liebe vor. Mit einer ausgedachten Geschichte brachte er die Frau dazu, ihm mehrfach Geld per Wertkarten, Banküberweisungen und Online-Zahlungsdienstleister zu senden. Hierdurch entstand der Frau ein finanzieller Schaden im hohen fünfstelligen Bereich. Am Donnerstagnachmittag zeigte die 75-Jährige den Betrug bei der Polizei an.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Warnhinweis:

Die Betrugsmasche Love- oder Romancescamming findet insbesondere über Dating- oder Social-Media-Plattformen statt.

Die Täter täuschen hierbei eine Identität vor, indem sie Profilbilder real existierender Personen kopieren und spiegeln eine Legende vor, um ein emotionales Verhältnis zum Opfer aufzubauen. Häufig geben sie an, sehr reich zu sein, derzeit jedoch nicht auf das eigene Vermögen – beispielsweise aufgrund eines Auslandsaufenthalts - zugreifen zu können. Nicht selten wird den Opfern zugesichert, Geld per Kurier zuzusenden, dessen Versand Transport- oder Zollgebühren verursacht.

Häufig geraten Opfer durch die Zahlung in finanzielle Notlagen und nehmen teilweise Kredite bei Bekannten oder Kreditinstituten auf, die sie den unbekannten Tätern zusenden.

Tipp: