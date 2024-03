461. Große Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornographie in München – Stadtgebiet und Landkreis

Am Dienstag, 19.03.2024, wurden durch das ermittelnde Kommissariat 17 in den frühen Morgenstunden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und des bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt.

Im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie durchsuchten rund 40 Einsatzkräfte der Polizei auf richterliche Anordnung hin 24 Wohnungen in Stadtgebiet (21) und Landkreis München (3; Ismaning, Unterföhring, Aying).

Bei den insgesamt 24 männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 77 Jahren, besteht der dringende Tatverdacht, Kinderpornografie nicht nur besessen, sondern teilweise auch verbreitet zu haben. Zusammenhänge und für die jeweiligen Tathandlungen relevante Verbindungen zwischen den einzelnen Tatverdächtigen sind nach dem momentanen Ermittlungsstand nicht bekannt.

Die Straftaten waren überwiegend über das Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet worden.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchungsaktion zahlreiche Mobiltelefone, Computersysteme und mehr als 70 elektronische Speichermedien sicher.

Insgesamt wurden sechs Personen erkennungsdienstlich behandelt.

Alle 24 Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die digitalforensische Auswertung nach inkriminierten Dateien dauert entsprechend an und macht deutlich, dass die Dynamik in dem Deliktfeld der Kinderpornografie hoch bleibt.

Die fortlaufenden Ermittlungen führt das Kommissariat 17 der Münchner Kriminalpolizei.

462. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Giesing

Am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 87-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Pkw Mercedes auf der Schönstraße in Richtung der Tierparkstraße. Dort kam ihm nach eigenen Angaben ein Kleintransporter entgegen. Dieser kam aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur, weshalb der 87-Jährige nach rechts auswich und dabei mit vier weiteren am Straßenrand geparkten Fahrzeugen kollidierte.

Der Fahrer des Kleintransporters hielt nicht an und fuhr weiter in Richtung Candidplatz.

Der Pkw des 87-Jährigen und die vier parkenden Fahrzeuge wurden teilweise schwer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Schönstraße musste in Richtung Tierparkstraße kurzzeitig gesperrt werden, weshalb es zu mäßigen Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kleintransporter bzw. zu dem Fahrer / der Fahrerin des Kleintransporters machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

463. Pkw-Fahrerin verwechselt Pedale und fährt über Gehweg; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr eine 82-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Smart auf der Ignaz-Perner-Straße in Richtung der Volpinistraße. An der Einmündung zur Volpinistraße wollte sie nach rechts in diese abbiegen.

Nach ersten Ermittlungen verwechselte die 82-Jährige das Gas- und Bremspedal und beschleunigte somit anstatt abzubremsen. Sie fuhr geradeaus auf den Gehweg, touchierte einen Zaun und fuhr dann nach einer Linkswendung auf den Gehweg der Volpinistraße weiter in Richtung Wintrichring. Auf dem Gehweg fuhr sie eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München, die dort als Fußgängerin unterwegs war an und die 31-Jährige geriet hierbei unter den Pkw.

Zu Hilfe eilende Passanten hoben den Pkw der 82-Jährigen an und konnten die 31-Jährige darunter hervorziehen. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

464. Sexueller Übergriff; ein Täter flüchtig – Pasing

Am Montag, 18.03.2024, gegen 19:00 Uhr, befand sich eine 14-Jährige mit Wohnsitz in München im Fußgängerbereich zwischen der Josef-Felder-Straße und der Pasinger Promenade. Ein der 14-Jährigen unbekannter Mann kam dort wortlos auf sie zu. Er drückte sie an eine Hauswand, zog ihr die getragene Jacke und den Pullover aus und berührte sie unsittlich am Oberkörper über dem Unterhemd. Die 14-Jährige verfiel daraufhin in eine Art Schockstarre und setzte sich nicht zur Wehr. Nach kurzer Zeit ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die 14-Jährige vertraute sich einer Sozialpädagogin an. Erst im Nachgang wurde über den Notruf 110 die Münchner Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat hier die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 40-50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, einen längeren, braunen Bart, auffällig dicker Oberkörper, sowie auffällig dünne Beine; er trug einen schwarzen Pullover mit Kapuze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Josef-Felder-Straße und Pasinger Promenade (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

465. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Schwabing

Am Mittwoch, 20.03.2024, gegen 10:45 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München durch einen vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Dieser gab gegenüber der über 80-Jährigen an, dass von ihrem Konto eine Buchung zugunsten eines Reisebüros getätigt wurde. Im weiteren Verlauf erzählte der vermeintliche Polizeibeamte, dass das Geld der über 80-Jährigen auf der Bank nicht mehr sicher sei. Daher begab sie sich zu Ihrer Bank und hob dort mehrere Tausend Euro ab. Das abgehobene Geld legte sie nach Absprache mit dem vermeintlichen Polizeibeamten vor ihrem Wohnanwesen ab. Dort wurde es durch bislang unbekannte Tatverdächtige abgeholt. Dies konnte von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet werden

Das Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 – 25 Jahre alt, 175 cm groß, südlich arabisches Aussehen, trug eine Parajumpers PJS Loge Jacke in dunkelgrau oder blau, ein dunkles Cap, einen Ohrring, blaue Jeans, helle Schuhe

Täter 2:

Männlich, ca. 20 – 25 Jahre alt, 175 cm groß, südlich arabisches Aussehen, mit Bart; trug eine Belstaff Jacke in schwarz, darunter weiße Oberbekleidung, eine schwarze Hose, helle Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Mittermeier Straße, Herzogstraße und Erich-Kästner-Straße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Am Telefon versuchen Betrüger immer wieder ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände bei ihren Opfern zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Dabei nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Beachten Sie vor allem:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

466. Balkonbrand; eine Person leicht verletzt – Unterhaching

Am Mittwoch, 20.03.2024, gegen 10:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet Unterhaching zu einem Balkonbrand. Die integrierte Rettungsleitstelle der Feuerwehr wurde über die Rauchentwicklung auf dem Balkon verständigt. Daraufhin begaben sich Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Das Feuer auf dem Balkon konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde eine 69-Jährige mit Wohnsitz München leicht verletzt. Sie wurde zu weiterer Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

467. Verkehrsunfall zwischen Polizeidienstfahrzeug und zwei Pkw; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 15:30 Uhr, fuhren ein 49-jähriger Polizeibeamter und sein Beifahrer mit einem Pkw BMW (Zivilfahrzeug) auf dem Karl-Marx-Ring in Richtung Heinrich-Wieland-Straße. Sie waren auf dem Weg zu einem Einsatz (siehe Nr. 468). An der Kreuzung zur Kurt-Eisner-Straße wollte der 49-Jährige nach links in diese einbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 61-Jähriger und ein 43-Jähriger beide mit Wohnsitzen in München mit den jeweiligen Pkws ebenfalls auf dem Karl-Marx-Ring in Richtung Ständlerstraße.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Dienstfahrzeug und dem Pkw des 61-Jährigen. Hierbei wurde der Pkw des 61-Jährigen gegen den Pkw des 43-Jährigen geschoben, welcher sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Fahrstreifen rechts neben dem Pkw des 61-Jährigen befand. Der 61-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

An den Pkws entstand ein Gesamtsachschaden von über 10.000.- Euro.

Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

468. Trickbetrug; Festnahme eines Tatverdächtigen – Neuperlach

Am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 84-Jähriger mit Wohnsitz in München durch eine bislang unbekannte Frau telefonisch kontaktiert. Diese gab sich als vermeintliche Polizeibeamtin aus und schilderte die bekannte Legende eines, von einem Familienangehörigen, verursachten tödlichen Verkehrsunfalls. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden von dem über 80-Jährigen Bargeld und Münzen als Kaution für die Freilassung des Familienangehörigen gefordert.

Der über 80-Jährige erkannte den Betrugsversuch frühzeitig. Während er weiterhin mit der unbekannten Frau telefonierte, verständigte seine Ehefrau den Polizeinotruf. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Altötting bei der Übergabe der „Kaution“ festgenommen werden.

Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der 19-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt zur Prüfung der Haftfrage.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

469. Toilettenbrand – Schwabing

Am Donnerstag, 21.03.2024, gegen 20:15 Uhr, entdeckte ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Parkanlage ein brennendes Toilettenhäuschen. Er verständigte daraufhin umgehend den Notruf der Polizei.

Bei Eintreffen der Einsatzbeamten wurde das Toilettenhäuschen in Vollbrand festgestellt. Die zur gleichen Zeit eingetroffene Berufsfeuerwehr München löschte den Brand.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Luitpoldpark, Karl-Theodor-Straße, Angererstraße, Erich-Kästner-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.