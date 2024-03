Dachstuhlbrand in Wohnhaus - Eine Person verstorben - Kriminalpolizei ermittelt

KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am späten Donnerstag ist aus noch ungeklärter Ursache ein Wohnhaus in Brand geraten. Die örtlichen Feuerwehren haben im Rahmen der Löscharbeiten eine leblose Person geborgen. Ein Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen.

Die Mitteilung über den Brand in der Weingartenstraße ging gegen 22:00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Beim Eintreffen der örtlichen Einsatzkräfte aus Trennfurt, Erlenbach und Röllfeld und der Streifen der Obernburger Polizei traten bereits offenen Flammen aus dem Dachstuhl.

Die rund 100 Feuerwehrleute evakuierten die angrenzenden Häuser und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Bei der Absuche des Wohnhauses fanden sie im Dachgeschoss eine leblose Person auf, für die jede Hilfe zu spät kam.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen. Die zuständigen Brandermittler versuchen nun neben der genauen Brandursache und der Schadenshöhe auch die Identität der verstorbenen Person zu klären. Auf Grund einer möglichen Einsturzgefahr kann da Gebäude derzeit noch nicht betreten werden.

Verkehrskontrollen am Untermain - Mehrere Verstöße festgestellt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Laufe des Donnerstags und der Nacht zum Freitag haben die Dienststellen am Untermain mehrere Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Diese erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Alkoholisiert am Donnerstagmorgen unterwegs

In der Röllfelder Straße in Großheubach stoppten die Beamten einen 61-Jährigen in seinem Skoda. Nachdem bei der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt wurde, ergab ein Atemalkoholtest ein Ergebnis von rund 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie entsprechende Punkte.

Opel-Fahrer ohne Führerschein

Die Kontrolle eines 30-Jährigen am frühen Freitagmorgen an der Gänswiese in Kleinheubach hat für den Mann nun ein Ermittlungsverfahren zur Folge. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Datenbestand brachte zum Vorschein, dass ihm die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2021 gerichtlich entzogen worden ist.

Weitere Kontrolle auf A3

Am Freitag, gegen 05:20 Uhr, erfolgte die Kontrolle eines 38-Jährigen an der Anschlussstelle Bessenbach. In der Folge stellte sich heraus, dass der Pkw des Mannes auf Grund einer fehlenden Versicherung zur Entstempelung ausgeschrieben ist. Zudem bestanden gegen den Mann zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Limburg, die gegen Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden konnte. Zusätzlich wurde dem Mann eine Woche zuvor die Fahrerlaubnis behördlich entzogen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, wurden an zwei geparkten Sprintern in der Alpenstraße die Scheinwerfer entwendet.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr, wurde in der Herrmann-Niggemann-Straße ein geparkter Daimler mutwillig an der kompletten Fahrerseite zerkratzt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Laufe des Dienstags wurde an einem geparkten Ford in der Spessartstraße die Windschutzscheibe mutwillig beschädigt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter mit einem flüssigen Brandbeschleuniger und einem Stück Plastik einen Baumstumpf in der Ringheimer Mühlstraße zu entzünden. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten, den Täter in die Flucht schlagen und verständigte die Feuerwehr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 12:50 Uhr, wurde „Am Glockenzehnt“ der Außenspiegel eines geparkten Mercedes mutwillig beschädigt.

ALZENAU, OT ALBSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, wurde vor dem Kindergarten in der Steinsgasse ein geparkter Renault im Bereich der hinteren linken Tür beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLDSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 18:50 Uhr und 20:10 Uhr, wurde im Weibersweg an der Schulturnhalle ein schwarzes Fahrrad der Marke Stevens entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG, OT BREITENDIEL. Im Laufe der letzten Woche versuchte ein Unbekannter eine Gartenhütte im Bereich der B469 aufzubrechen. Entwendet wurde nichts.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.