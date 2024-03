BAB A3, PASSAU. In den frühen Morgenstunden des Freitags (22.03.2024) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau an der Rastanlage Donautal-West einen Pkw, bei dem eine bestehende Fahndungsausschreibung festgestellt wurde. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 01.20 Uhr kontrollierten die Schleierfahnder einen VW mit rumänischer Zulassung, der sich in Fahrtrichtung Suben befand. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und des 46-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine bestehende Fahndungsausschreibung fest, wonach der Pkw aufgrund einer Unterschlagung sichergestellt werden sollte. Den ersten Ermittlungen zufolge hat der 46-Jährige in gutem Glauben den VW käuflich erworben. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 22.03.2024, 11.52 Uh