NÜRNBERG. (285) Am Mittwochabend (20.03.2024) ereignete sich aus bislang unbekannten Gründen im Nürnberger Stadtteil Nordostbahnhof ein heftiger Streit, bei dem sich die beiden Kontrahenten mit einem Schlagstock und einem Messer traktierten. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 21:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern (33, 37). Hierbei griff der 33-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Schlagstock an. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die Auseinandersetzung auf die Straße vor dem Wohnanwesen, wo der 37-Jährige den 33-jährigen Mann mit einem Messer angriff. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen den 37-jährigen Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst brachte den 33-Jährigen aufgrund mehrerer Verletzungen im Bereich seines Armes in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Zur vollständigen Aufklärung der Tat bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl