OBERFRANKEN. Der Frühling steht vor der Tür. Mit dem kalendarischen Frühlingsanfang steigen auch die Temperaturen. Die Sonne lässt sich mehr und mehr blicken. Die oberfränkischen Biker stehen in ihren Startlöchern. Die Polizei appelliert, sich gut auf die neue Saison vorzubereiten. Um sich als Motorradfahrer fit zu machen, bietet die 21. Motorradsternfahrt am 27. und 28. April in Kulmbach eine gute Gelegenheit.

Die ersten schönen Tage im Jahr bilden auch den Auftakt zur diesjährigen Motorradsaison. Sich ohne ausreichend Vorbereitung auf das Motorrad zu setzen und die ersten Runden zu drehen birgt allerdings ein gewisses Risiko. Mit etwas Vorbereitung kann jeder Einzelne einen aktiven Beitrag zur Sicherheit auf den Straßen leisten.

Rundumcheck für Maschine und Fahrer

Wer unbeschwert die ersten Motorradkilometer genießen möchte, sollte sich nach der Winterpause seiner Maschine widmen. Auch wenn es in den Beinen und den Händen schon kribbelt. Ein Rundumcheck der Maschine sollte für jeden Fahrer im Vorfeld selbstverständlich sein. Neben einer gründlichen Reinigung, bei der auch gleichzeitig mögliche Schäden entdeckt werden können, gilt es insbesondere Betriebsstoffe, Bremsen, Reifen und die Beleuchtung genau zu prüfen. Vor allem die Reifen können nach dem Winter spröde und hart sein. Wer selbst kein begnadeter Schrauber ist, sucht besser eine Fachwerkstatt auf.

Gleiches gilt aber auch für die Ausrüstung des Bikers. Wer auf kontrastreiche Kleidung, vor allem in Signalfarben setzt, erhöht seine Sichtbarkeit. Alte oder gar durch einen Sturz beschädigte Helme sollten am besten gleich entsorgt werden.

Fahrsicherheit und Handling

Selbst für geübte Fahrer und Profis ist es ratsam, sich mit einem Warm-up auf die kommenden Monate vorzubereiten. Also nicht einfach aufspringen und Gas geben, sondern sich erst wieder mit seiner Maschine und seinem Fahrkönnen vertraut machen. Kurze Ausfahrten zu Beginn, um sich dann auf immer längere Ausfahrten zu wagen, sind eine gute Möglichkeit, um sich langsam heran zu tasten. Auch ein Motorrad-Sicherheitstraining kann ein guter Einstieg in die Saison sein.

Gerade zu Beginn der Saison unterschätzen Auto- und Traktorfahrer oft noch Geschwindigkeit und Beschleunigungsvermögen der Motorräder. Dem viel gepredigten „Defensiven Fahren“ als Motorradfahrer kommt in diesem Zusammenhang ein noch größerer Stellenwert zu. Aber auch äußere Einflüsse spielen eine große Rolle. Gerade in der Übergangszeit sind einige Straßenabschnitten noch feucht und glatt. Teilweise große und tiefe Schlaglöcher als Überbleibsel des Winters und noch auf der Straße liegender Rollsplitt erfordern von jedem Motorradfahrer höchste Wachsamkeit.

Gegenseitige Rücksicht

Eine rücksichtsvolle und vorausschauende Fahrweise sollte für jeden Verkehrsteilnehmer selbstverständlich sein. Jeder trägt so zur Verkehrssicherheit bei. Hohe Drehzahlen beeinflussen nicht nur die Fahrweise, sondern stellen für Anwohner von vielbefahrenen Motorradstrecken auch eine Geduldsprobe dar. Ein respektvoller Umgang beugt hier vor.

Motorradsternfahrt

Auch die 21. Motorradsternfahrt am 27. und 28. April steht dieses Jahr wieder unter dem Motto „Ankommen statt Umkommen“ und somit ganz im Zeichen der Verkehrssicherheit.

Im Vorfeld und an der Sternfahrt selbst finden Fahrsicherheitstrainings und Warm-ups statt. Die richtige Gelegenheit für Biker, um sich auf die anstehende Saison vorzubereiten. Zusätzlich bieten zahlreiche Simulatoren und Übungsstationen sowie unterschiedlichste Infostände zum Thema Verkehrssicherheit ein abwechslungsreiches Programm.

Weitere Infos zur Motorradsternfahrt und zu den kostenlosen Fahrsicherheitstrainings, sowie ausführliche Programminformationen finden Sie unter www.motorradsternfahrt.de.