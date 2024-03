WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN. Am Mittwochmorgen kam es an einer Schule zu einem tätlichen Übergriff unter strafunmündigen Kindern. Keiner der Schüler wurde bei dem Vorfall verletzt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sind dabei den Vorfall aufzuklären.

Auseinandersetzung in Wiesentheider Schule

Dem aktuellen Sachstand nach kam es am Mittwoch in einer Schule in Wiesentheid, in der Schulpause, zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter Kindern. Eines der Kinder verlor hierbei kurzzeitig das Bewusstsein, blieb darüber hinaus jedoch unverletzt.

Im Laufe des Tages begaben sich die Beteiligten zur Anzeigenerstattung auf die Dienststelle der Kitzinger Polizei. Diese verständigten noch am Mittwoch die Kriminalpolizei Würzburg, welche die weitere Sachbearbeitung übernommen hat.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln

Im Zuge der gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg wird nun alles getan, um sowohl die Hintergründe, als auch den Vorfall selbst aufzuklären. Zudem steht die Polizei mit der betreffenden Schule und beteiligten Behörden in engem Kontakt und sorgen gemeinsam mit dem Landratsamt Kitzingen für die angemessene Betreuung.