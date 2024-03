VILSHOFEN A. D. DONAU, LKR. PASSAU. Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Donnerstag, 21.03.2024 um 13.20 Uhr auf der Kreisstraße PA 87 bei Schönerting. Ein 75-Jähriger aus dem Landkreis Passau befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße PA 87 vom Gewerbegebiet Aunkirchen kommend in Richtung Kreisstraße PA 83. Vor einer Linkskurve überholte dieser einen Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Beim Wiedereinscheren geriet der Fahrzeugführer nach rechts ins Bankette und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ca. 100 Metern kam der Pkw in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Hierbei wurde auch ein Verkehrszeichen und ein Leitpfosten beschädigt. Der Pkw-Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug des 75-jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Vilshofen unter der Tel.-Nr. 08541/9613-0 in Verbindung zu setzen.

veröffentlicht am 21.04.2024 um 20:20 Uhr