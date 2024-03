OBERSCHÖNEGG / LKR. UNTERALLGÄU. Am 21.03.2023 kam es gegen ca. 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit schweren Folgen für einen 15-jährigen Rollerfahrer. In einem Wohngebiet in Weinried fuhren der Rollerfahrer, sowie ein Anwohner mit seinem Pkw aus verschiedenen Richtungen auf eine Kreuzung zu. Der Rollerfahrer missachtete dabei die Vorfahrt des 43-jährigen Pkw-Fahrers, sodass der Roller vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Am Roller und am Pkw entstand Totalschaden. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Spezialklinik geflogen.

(PI Memmingen)