ESCHENBACH, LKR. NEUSTADT A. D. WALDNAAB. Am Mittwoch, 20. März 2024, übergab eine über 80-jährige Seniorin Schmuck und Wertgegenstände an Betrüger. In einem weiteren Fall erkannte ein 72-Jähriger die gängige Betrugsmasche. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. und sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag rief ein bislang Unbekannter bei einer Seniorin aus Eschenbach an und gab sich als Polizeibeamter aus. Hierbei behauptete der Betrüger, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Unfall verursacht hätte und sie aus diesem Grund nun Geld zahlen müsse. Der unbekannte Anrufer forderte daraufhin eine Geldsumme. Im weiteren Verlauf übergab die Frau um circa 13.00 Uhr Schmuck und Wertgegenstände an eine Abholerin in der Zinkenbaumstraße in Eschenbach.

Die Abholerin wurde wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt

ca. 1,63 Meter groß

kräftige Statur

Am selben Tag versuchten Betrüger die Masche auch bei einem 72-jährigen Eschenbacher anzuwenden. Dieser erkannte den Betrug und meldete den Vorfall der Polizei.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegen.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps: