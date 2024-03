REGENSBURG. Im Januar diesen Jahres wurde versucht in ein Elektronikfachgeschäft im Regensburger Kasernenviertel einzubrechen. Eine DNA-Spur ergab nun einen Tatverdächtigen der bereits wegen Diebstahls in Untersuchungshaft sitzt.

Am 22. Januar versuchte in den Abendstunden ein Täter in ein Elektronikfachgeschäft in der Bajuwarenstraße einzubrechen. Trotz einer zu Bruch gegangenen Scheibe gelang es dem Täter nicht in das Gebäude zu kommen, sodass kein Entwendungsschaden entstand. Eine gesicherte DNA-Spur führt nun die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu einem 26-Jährigen Tatverdächtigen. Passenderweise sitzt dieser bereits aufgrund einem anderen Diebstahlsdelikt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Regensburg prüft nun die Aufnahme des Delikts zum bereits bestehenden Verfahren.