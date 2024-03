GUNZENHAUSEN. (282) Unbekannte brachen in der Nacht zum Donnerstag (21.03.2024) einen Geldautomaten in Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) auf. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Bislang unbekannte Personen drangen gegen 04:00 Uhr mutmaßlich über das Dach in den Vorraum eines Supermarktes in der Weißenburger Straße ein. Dort öffneten sie mit brachialer Gewalt einen Geldausgabeautomaten und entwendeten daraus Bargeld im sechsstelligen Bereich.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Gunzenhausen fanden am Tatort zwei Leitern auf, welche die Einbrecher mutmaßlich benutzten, um auf das Dach des Gebäudes zu gelangen. Ersten Ermittlungen zufolge stahlen sie diese zuvor in dem benachbarten Baumarkt.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort eine Spurensicherung durch und übernahm die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, denen in den Nachtstunden im Bereich des Baumarktes oder des Supermarktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl