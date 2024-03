Mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt - Weiterhin gezielte Kontrollen der Dienststellen am Untermain

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen konnten die Dienststellen in Obernburg und Alzenau am Mittwoch mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr ziehen. Bei zwei Kontrollen konnten zudem Betäubungsmittel sichergestellt werden.



Erste Kontrolle der Obernburger Polizei



In Klingenberg am Main stoppte eine Streife einen 58-Jährigen. Bereits zu Beginn der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von rund 2,5 Promille hatte für den Mann eine Blutentnahme und die Sicherstellung seiner Fahrzeugschlüssel zur Folge.



Zeitgleich zwei Pkw gestoppt - Beide Fahrer alkoholisiert



In Kleinwallstadt stoppte eine Streife gegen 21:15 Uhr in der Mittleren Torstraße zeitgleich zwei Pkw-Fahrer. Die Männer im Alter 46 und 27 Jahren standen unter Alkoholeinfluss. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab jeweils ein Ergebnis von knapp einem Promille. Beide erwartet nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und entsprechende Punkte.



41-Jähriger unter Drogeneinfluss



Um 18:00 Uhr wurde ein 41-Jähriger in der Lindenstraße in Obernburg am Main einer Kontrolle unterzogen. Bei dem Mann bestand schnell der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss steht. Ein Vortest verlief positiv auf Marihuana und Amphetamin. Zudem konnten im Fahrzeug und auch an der Wohnadresse geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt werden. Den Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren.



30-Jähriger in Alzenau gestoppt



Gegen 19:50 Uhr stoppte eine Streife einen 30-Jährigen, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, kurz zuvor Marihuana konsumiert zu haben. Sowohl beim Fahrer als auch beim Beifahrer konnten gering Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.



Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken



Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.



„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)



Schockanrufer täuschen Seniorin – Tochter angeblich in Verkehrsunfall verwickelt - Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Telefonbetrügern ist es am Mittwochnachmittag erneut gelungen, eine Frau aus der Region zu täuschen und sie um ihr Erspartes zu bringen. Sie übergab Goldmünzen und Schmuck an einen bislang unbekannten Abholer. In diesem Zusammenhang hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise.



Eine weibliche Anruferin gab sich am Telefon als Staatsanwältin aus und hatte gegenüber der Seniorin zunächst behauptet, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegen müsse. Die Angerufene ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und erklärte sich dazu bereit, für diese aufzukommen. Gegen 14:30 Uhr übergab sie schließlich im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Mechenhard Goldmünzen und Schmuck an einen männlichen Abholer.



Kurz darauf meldete sich zufälligerweise die richtige Tochter, die ihrer Mutter die Augen öffnete und ihr klar machte, dass es sich um einen Betrug handelte. Mehrere Streifen der Obernburger Polizei, die sofort informiert wurden, begaben sich vor Ort. Eine Fahndung nach dem Abholer verlief jedoch ergebnislos.



Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 40 Jahre alt

Circa 175 cm groß

Trug schwarze Basecap und Sonnenbrille

Auffälliger Kinnbart

Wer die Übergabe der Beute möglicherweise beobachtet hat oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Identifizierung des Abholers beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.



Leg‘ auf! Die Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Unterfranken

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich Callcenter-Betrug und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für die Betroffenen, hat sich das Polizeipräsidium Unterfranken Ende 2020 dazu entschieden, zum Schutz der Opfer auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nochmals aktiv zu werden und die Präventionskampagne “Leg´auf!” gestartet.



Das Ziel dieser Kampagne ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben. Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/004577/index.html

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr wurde an einem geparkten Pkw in der Jahnstraße die Fahrerscheibe mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios.



STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 19:00 Uhr, haben Unbekannte aus einem Getränkemarkt in der Obernburger Straße Alkoholika und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.



ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. In der Bischbergstraße wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Garage mit einem Graffiti in orangener Farbe besprüht.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde in der Wolfswingertstraße die Mauer eines Wohnanwesens durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren.



MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, gegen 07:40 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2309 in Richtung Johannesberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der zweite Unfallbeteiligte, ein weißer Pkw, entfernte sich von der Unfallstelle.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde an der Skateranlage in der Galgenstraße ein frisches Graffiti festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist unklar.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

AMOBRACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, wurden von einer Baustelle an der Krummwiese mehrere Photovoltaik-Panels entwendet.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.