BAD REICHENHALL. Ein 31-jähriger Gymnasiallehrer ist verdächtig, sich in den Monaten Januar und Februar 2024 des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil eines unter 14 Jahre alten Kindes in zwei Fällen schuldig gemacht zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich seit Anfang März in Untersuchungshaft. In diesem Zusammenhang bitten die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kriminalpolizei Traunstein um Hinweise.

Anfang März wurden der Polizei mögliche Missbrauchsfälle zum Nachteil eines Kindes bekannt. Die Taten sollen sich in den Monaten Januar und Februar 2024 ereignet haben. Der Beschuldigte war bis zu seiner Festnahme Lehrer am Gymnasium Bad Reichenhall. Die Schule wurde durch die Strafverfolgungsbehörden frühzeitig eingebunden.

Die Staatsanwaltschaft hat in der Folge einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Haftgrunds der Wiederholungsgefahr erwirkt, der zeitnah durch die Polizei vollzogen wurde. Der Tatverdächtige zeigte sich bezüglich der vorgeworfenen Sachverhalte grundsätzlich geständig.

Es ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Übergriffen durch den Beschuldigten gekommen ist.

Deshalb bitten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere sind folgende Fragen von Bedeutung:

Wer ist Geschädigter einer Straftat des dringend tatverdächtigen Lehrers geworden oder kennt jemanden, der geschädigt wurde?

Wer hat in oder außerhalb der Schule Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem 31-jährigen Lehrer wahrgenommen?

Wer kennt den Tatverdächtigen und kann Hinweise zu möglichen weiteren Geschädigten oder Taten geben?

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0861) 9873-0.