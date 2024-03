454. Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts – DNA-Aktion in Kipfenberg

-siehe Medieninformation vom 18.03.2024, Nr. 431

Wie bereits berichtet, fand am Mittwoch, 20.03.2024 im Rahmen der Ermittlungen rund um das mutmaßliche Tötungsdelikt zum Nachteil von Sonja Engelbrecht eine DNA- und Befragungsaktion in Kipfenberg statt. Hierzu wurden über 80 Personen polizeilich vorgeladen, die befragt wurden und von denen ein DNA-Abstrich genommen wurde. Diese hielten sich hauptsächlich in der Vergangenheit häufiger in den umliegenden Wäldern auf, sei es aus beruflichen oder auch privaten Gründen.

Im Rahmen dieser Aktion, die von Vormittag bis in den Nachmittag hinein dauerte, waren insgesamt an die 70 Personen vor Ort. In Bezug auf die nicht gekommenen Personen, wird von Seiten der Ermittler im Nachgang entsprechend nochmals Kontakt mit diesen aufgenommen.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.