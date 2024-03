SCHWEINFURT. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei Schweinfurt führten zur Festnahme von vier Tatverdächtigen. Die vier Männer im Alter von 19 und 20 Jahren stehen im Verdacht nach zwei Einbrüchen in einen Bürocontainer sowie in eine Kfz-Werkstatt zwei Fahrzeuge entwendet zu haben.

Bereits am 07. Februar 2024 kam es zu einem Einbruch in einen Bürocontainer eines Autohändlers im Schweinfurter Stadtgebiet. Hierbei wurde ein Pkw Mazda samt dem dazugehörigen Fahrzeugschlüssel entwendet.

Zwei Tage später wurde im Ortsbereich Schonungen eine Kfz-Werkstatt widerrechtlich angegangen und ein Mercedes samt Pkw-Schlüssel entwendet. Zu diesem Zeitpunkt gab es keinerlei Hinweise auf einen Täter.

Die Polizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und sicherte an beiden Tatorten Spuren.

Entwendete Pkw sichergestellt

Der am 09. März entwendete Mercedes konnte wenige Tage später in einem Feld nahe Hofheim in Unterfranken festgestellt werden. Der Pkw hatte sich in einem Feld festgefahren. Auch hier wurden zahlreiche Spuren gesichert um Rückschlüsse auf die Tatverdächtigen zu gewinnen.

Bei einer Verkehrskontrolle konnten Beamte der Polizei Schweinfurt den am 07. März entwendeten Mazda feststellen und im weiteren Verlauf sicherstellen. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen. In einer ersten Einlassung verriet er einen weiteren Tatverdächtigen.

Nach umfangreichen Vernehmungen der, zu diesem Zeitpunkt bekannten, zwei Tatverdächtigen, konnten zwei weitere Tatverdächtige ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden die vier Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen alle vier.

Sie befinden sich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.