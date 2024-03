KÜPS, LKR. KRONACH. Am späten Dienstagabend kam es am Bahnhofsgebäude in Küps zum Raub von Bargeld durch unbekannte Täter. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Ein 28-Jähriger aus Thüringen traf im Bereich des Küpser Gewerbegebietes auf zwei ihm unbekannte Frauen. Diese sprachen ihn an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Anschließend machten sie sich zusammen auf den Weg in Richtung des nahegelegenen Bahnhofs. Auf Höhe des Bahnhofsgebäudes kamen unvermittelt zwei unbekannte Männer dazu, die den 28-Jährigen zu Boden brachten und ihm Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe aus seiner Hosentasche raubten. Anschließend flüchteten die beiden Männer und eine der Frauen mit einem dunklen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Die zweite Frau flüchtete zu Fuß zu den Treppen der Bahnunterführung. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Die beiden unbekannten Männer trugen dunkle Kleidung, waren 170 - 180 Zentimeter groß und zwischen 20 und 30 Jahre alt.

Die Frauen werden wie folgt beschrieben:

etwa 165 Zentimeter groß

schlank

dunkelbraunes Haar, zu einem Pferdeschwanz gebunden

trug eine schwarze Weste, ein helles langärmliges Oberteil und Turnschuhe

zwischen 20 und 30 Jahre alt

etwa 150 Zentimeter groß

schlank

braunes Haar, offen getragen

zwischen 20 und 30 Jahre alt

kleines schwarzes Herz-Tattoo unter dem rechten Auge

Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder sonst sachdienliche Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.