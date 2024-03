GOCHSHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Wie bereits am Anfang des Monats berichtet, stehen fünf Jugendliche im Verdacht einen Mitarbeiter der Gemeinde geschlagen und beraubt zu haben. Die Polizei war nach der Tat schnell vor Ort und konnte damals alle Tatverdächtigen festnehmen. Die Wohnungen von zwei der Tatverdächtigen hat die Polizei nun durchsucht und diverse Gegenstände sichergestellt.

Nach dem gewaltsamen Übergriff auf einen Gemeindemitarbeiter und aufgrund der Tatsache, dass zwei der Beschuldigten allgemein damit prahlten im Besitz von Waffen zu sein, erwirkte die Kriminalpolizei Durchsuchungsbeschlüsse gegen die beiden Beschuldigten im Alter von 15 Jahren.

Am heutigen morgen, gegen 06:00 Uhr, hat die Polizei die Beschlüsse vollstreckt. Die Kriminalpolizei hat, gemeinsam mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei, die Anwesen in denen die beiden Beschuldigten zuhause sind betreten und durchsucht. Hierbei wurden diverse Messer, eine sog. PTB-Schusswaffe wie auch geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt.

Die beiden Jugendlichen müssen sich nun neben dem schweren Raub vom 5. März auch wegen Delikten nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.