Unbekannte Täter entwenden Fahrzeugteile - Zeugen gesucht

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag widerrechtlich Zugang zu eine Pkw auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers und entwendeten diverse Anbauteile.

In der Zeit von 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr betraten nach derzeitigem Sachstand, zwei unbekannte Tatverdächtige das Gelände eines Autohandels in der Darmstädter Straße und schlugen die Seitenscheibe eines dort abgestellten BMW ein. Im weiteren Verlauf bauten die Täter neben der Stoßstange, einem Kotflügel und einem Seitenschweller, mehrere Teile aus dem Motorraum aus und trugen diese über eine angrenzende Wiese fort.

Die Polizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und sicherte vor Ort Spuren.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Tatfahrzeug, geben können, gebeten sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Im Parkhaus an der Eishalle in der Stadtbadstraße wurde am Dienstagmorgen ein Renault angefahren. Durch den bislang unbekannten Pkw-Fahrer wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Aufeldstraße im Ortsteil Damm wurde zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr ein blauer 1er BMW, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, beschädigt.

GOLDBACH, LKR ASCHAFFENBURG. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr einen schwarzen Audi. Das Fahrzeug war in der Aschaffenburger Straße im Bereich der niedrigen dreistelligen Hausnummern geparkt.



Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 11 März 2024 bis zum 15 März 2024 ein 200 Meter langes Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro vom Gelände der Zeche Gustav im Ortsteil Großwelzheim.

ALZENAU, STADTGEBIET, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Gelände der Gärtnerei Engelhard wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein grauer Skoda Kodiaq beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 16:20 Uhr und 16:55 Uhr am Dienstagnachmittag.



Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG, STADTGEBIET, LKR. ASCHAFFENBURG. Durch einen unbekannten Täter wurde am Dienstagmittag um 13:00 Uhr ein verschlossenes E-Bike aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Arnouviller Ring entwendet.



Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.