BAYERISCHER UNTERMAIN. Auch im Jahr 2024 bieten die Polizeidienststellen am Untermain für die Zielgruppe „Radfahrerende 50+“ kostenlose Pedelec-Trainings an. Diese werden ab Mitte April in allen Landkreisen angeboten.



In diesem Jahr bieten die Dienststellen in Aschaffenburg, Alzenau, Obernburg und Miltenberg den Bürgerinnen und Bürgern bei einer Vielzahl von Terminen die Möglichkeit, mit ihren Pedelecs in einem sicheren Umfeld zu trainieren. Tipps, Tricks und natürlich praktische Übungen sollen den Kursteilnehmern Sicherheit für den Alltag geben. Auf die Besonderheiten, wie das Geschwindigkeits- und Bremsverhalten der Räder, wird im Laufe der kostenfreien Veranstaltung ebenso eingegangen, wie auch auf allgemeine Themen rund um das Radfahren.



Termine in Aschaffenburg

Sonntag, 14. April 2024

Sonntag, 28. April 2024

Sonntag, 2. Juni 2024

Sonntag, 21. Juli 2024

Sonntag, 15. September 2024

Sonntag, 22. September 2024

Die Beschulungen finden jeweils von 10-12 Uhr in der Jugendverkehrsschule in Aschaffenburg statt. Anmelden können sich die Teilnehmer ausschließlich telefonisch unter folgender Nummer: 06021/98677. Die Teilnehmer müssen einen Helm sowie das eigene Pedelec mitbringen.



Termine in Alzenau

Donnerstag, 16.05.2024, 14 Uhr – 16 Uhr

Freitag, 14.06.2024, 14 Uhr – 16 Uhr

Donnerstag, 05.09.2024, 10 Uhr – 12 Uhr

Die Termine finden in der Jugendverkehrsschule Alzenau in der Borsigstraße statt. Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 0173/8905374



Termine im südlichen Landkreis Miltenberg

Mittwoch, 22. Mai 2024, 9 Uhr - 12 Uhr in Dorfprozelten gegenüber der Grundschule

Montag, 27. Mai 2024, 9 Uhr - 12 Uhr in Großheubach an der Mittelschule

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: pp-ufr.miltenberg.pi@polizei.bayern.de. Es wird gebeten in der E-Mail den vollständigen Namen und eine Telefonnummer einzutragen. Anschließend erfolgt eine persönliche Kontaktaufnahme durch die Dienststelle.



Termine im Altlandkreis Obernburg

Dienstag, 14. Mai 2024

Donnerstag, 16.Mai 2024

Mittwoch, 22. Mai 2024

Donnerstag, 23. Mai 2024

Die Termine finden jeweils von 10 Uhr – 12 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz in Obernburg statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter pp-ufr.obernburg.pi@polizei.bayern.de