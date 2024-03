HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Am Montagabend ist es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in einem Linienbus gekommen. In der Folge wurde ein 47-Jähriger von einer Dreiergruppe geschlagen und gegen den Kopf getreten. Die Polizei hat die Tatverdächtigen schnell festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht auch nach Zeugen. Ein 18-Jähriger befindet sich mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Dem Sachstand nach ist es gegen 19:30 Uhr nach einer verbalen Auseinandersetzung zum Übergriff an der Haltestelle in der Hauptstraße gekommen. Zwei Jugendliche und ein Heranwachsender griffen einen 47-Jährigen zunächst mit einem Schlag ins Gesicht an. Nachdem er zu Boden ging, wurde aus der Gruppe heraus auf ihn eingetreten.

Ein Passant verständigte umgehend die Polizei, welche die drei Tatverdächtigen noch vor Ort festnahm. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und konnte nach einer Erstversorgung entlassen werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Die beiden 15-jährigen Tatverdächtigen konnten nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und an die Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Der 18-jährige Hauptaggressor wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 18-Jährige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet mögliche Zeugen der Auseinandersetzung sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.