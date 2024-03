SÜDLICHES OBERBAYERN. Am heutigen Mittwoch, 20. März 2024, veröffentlichten Polizeipräsident Manfred Hauser und Polizeivizepräsident Frank Hellwig mit dem Sicherheitsbericht 2023 die Polizeiliche Kriminalstatistik für das südliche Oberbayern. Bilanzierend stellte das Jahr 2023 eine einsatzreiche Periode voller Herausforderungen für das Polizeipräsidium Oberbayern Süd dar.

Nachdem die Einsatzbelastung 2022 erstmals seit den Corona-Jahren angestiegen war, setzte sich dieser Trend nun fort. Im Jahr 2023 verzeichnete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit seinen nachgeordneten Polizeidienststellen erneut Steigerungen sowohl im Bereich der eingehenden Notrufe als auch in den daraus generierten Einsätzen.

Dieser Anstieg war auch in der Gesamtanzahl der 2023 erfassten Straftaten zu erkennen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd registrierte im Jahr 2023 48.715 Straftaten (ohne ausländerrechtliche Delikte) und damit im Vergleich mit dem Vorjahr ein Plus von 3,8 %. Erfreulicherweise lag die Aufklärungsquote (ohne ausländerrechtliche Delikte) aller im Präsidiumsbereich erfassten Straftaten mit 69,1 % über dem Wert des Vorjahres (68,5 %) und sogar deutlich über dem bayernweiten Wert (65,2 %).

Die begleitende Pressemeldung beinhaltet die wichtigsten Entwicklungen auf einen Blick. Ausführliche Informationen zu allen Phänomenbereichen und Deliktsfeldern sowie zu den Organisationseinheiten sind im vollumfänglichen Sicherheitsberichts 2023 des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd berücksichtigt. Diesen finden Sie unter folgendem Link:

Die Bayerische Polizei - Sicherheitsbericht und Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) des Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Datengrundlage des Sicherheitsberichts ist in erster Linie die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). In der PKS werden deutschlandweit alle polizeilichen Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Nebenstrafrecht, ohne Verkehrs- und Staatsschutzdelikte, erfasst. Die wesentlichen Aussagen für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd werden in dieser Pressemitteilung zusammenfassend dargestellt.

Der polizeilich zu betreuende Schutzbereichs des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd beinhaltet eine Fläche von 9.180 Quadratkilometer, 438 Kilometer Grenzverlauf zu Österreich und mit der Zugspitze den höchsten Punkt Deutschlands. Dieser geografische Zuständigkeitsbereich wird durch die kreisfreie Stadt Rosenheim sowie die neun Landkreise Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Mühldorf am Inn, Rosenheim, Traunstein und Weilheim-Schongau gegliedert. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit seinen Dienststellen ist hier für die Sicherheit von 1.311.375 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) zuständig.