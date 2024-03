MARKTLEUTHEN, LKR. WUNSIEDEL. Auf Höhe des Marktleuthener Ortsteils Neudes kam es am Vormittag auf der Staatsstraße 2177 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Eine 93-Jährige erlag wenig später in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Kurz vor 10 Uhr bog die 93-Jährige in Neudes mit ihrem Mitsubishi auf die Staatsstraße 2177 in Richtung Marktleuthen ein. Hierbei übersah sie offensichtlich eine 51-jährige Frau die mit ihrem Opel in Richtung Röslau fuhr. Die 93-Jährige wurde in ihrem Mitsubishi eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen.

Die 51-jährige Opelfahrerin erlitt bei dem Unfall ebenfalls Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft Hof kam an die Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Wunsiedel ermittelt nun zur Unfallursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof werden die Beamten dabei von einem Gutachter unterstützt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Neben den Feuerwehren Marktleuthen, Röslau, Thierstein und mehrere Polizeistreifen, waren auch Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Staatsstraße 2177 war für die Dauer von drei Stunden komplett gesperrt.