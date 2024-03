0559 – Tödlicher Verkehrsunfall mit E-Scooter

Hochzoll – Am gestrigen Montagnachmittag (18.03.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einer Straßenbahn. Der E-Scooter-Fahrer verstarb wenige Stunden nach dem Unfall.

Gegen 16.50 Uhr war ein 36-Jähriger auf einem E-Scooter in der Friedberger Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 120 querte der Mann die Straße und übersah dabei eine Straßenbahn, die in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 36-Jährige wurde durch den Unfall so stark verletzt, dass er in der Nacht auf Dienstag in einem Augsburger Krankenhaus verstarb.

Die Straßenbahnlinie war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Ein unfallanalytisches Gutachten wurde unmittelbar nach dem Unfall veranlasst. In der Straßenbahn befanden sich neben dem 54-jährigen Fahrer weitere Fahrgäste. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde durch den Unfall niemand der Insassen verletzt.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls und bittet dahingehend Unfallzeugen, sich unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

0560 – Fahrrad im Internet anstatt im Hof

Lechhausen – Ein 59-Jähriger „vermisste“ sein Fahrrad und fand dieses schließlich auf einem Kleinanzeigenportal wieder. Zusammen mit der Polizei kam es nun zu einer Festnahme.

Am Sonntagabend (17.03.2024) wurde das Fahrrad des 59-Jährigen aus einem Innenhof in der Klausstraße entwendet. Der Besitzer machte sich auch online auf die Suche nach dem Rad und fand dieses tatsächlich auf einem Kleinanzeigenportal. Der Mann machte alles richtig, indem er sofort die Polizei verständigte. Zusammen wurde ein „Kaufversuch“ des Fahrrads vereinbart. Am gestrigen Dienstagmittag kam es dann zum Treffen zwischen dem 59-Jährigen, dem Fahrradverkäufer… und der Polizei. Dabei wurde der 14-jährige Verkäufer festgenommen. Der 59-Jährige hat sein Fahrrad nun wieder.

Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Hehlerei ermittelt. Ob er auch für den Diebstahl des Fahrrads als Tatverdächtiger in Frage kommt, wird derzeit geklärt.

0561 – Unfall zwischen Lkw und Tram

Göggingen – Am gestrigen Montag (18.03.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lkw. Verletzt wurde niemand.

Gegen 13.15 Uhr war ein Lkw in der Straße Klausenberg unterwegs. Dort wollte der 33-jährige Fahrer nach rechts in eine Einfahrt einbiegen. Dabei scherte offenbar das Heck des Lkws aus und touchierte die Fahrzeugseite einer Straßenbahn, welche dort in Richtung Innenstadt fuhr. Dadurch wurden sieben Seitenscheiben der Straßenbahn beschädigt. Am Lkw selber war kein Schaden ersichtlich. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsverstoß des 33-Jährigen wurde noch vor Ort seitens der Beamten geahndet.

0562 – Nach Streit in Polizeiarrest

Innenstadt – Am Montag (18.03.2024) geriet ein Mann mit einer Bekannten in Streit. Als die Polizei hinzugerufen wurde, ging der Mann auf die Beamten los. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Gegen 14.00 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über einen lautstarken Streit im Innenhof in der Holbeinstraße bei der Polizei ein. Eine Streife traf vor Ort einen 22-jährigen Mann und eine Frau an. Da sich der Mann immer noch aggressiv gegenüber der Frau verhielt, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis. Der Mann beleidigte daraufhin die Beamten und schien sich zu entfernen. Er kehrte aber unvermittelt wieder zurück und schubste die Frau nach einem kurzen Disput. Die Beamten gingen sofort dazwischen und mussten den 22-Jährigen auf Grund seines Verhaltens fesseln. Dagegen wehrte sich der Mann massiv und trat zudem eine Polizeibeamtin. Diese wurde dabei leicht verletzt. Außerdem beleidigte er erneut die Beamten. Da sich sein Verhalten nicht besserte und die Gefahr bestand, dass er weitere Straftaten begehen wird, wurde der Mann in den Polizeiarrest gebracht.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung ermittelt.

0563 – Reifen zerstochen

Innenstadt – Am gestrigen Montag (18.03.2024) wurde ein Auto in der Augsburger Innenstadt von einem Unbekannten beschädigt.

In der Zeit von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr stand ein Renault geparkt in der Straße Am Eser. Ein bislang Unbekannter zerstach einen Reifen und flüchtete anschließend.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter Tel. 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

0564 – Einbruch in Wohnung

Haunstetten – Unbekannte brachen am gestrigen Montag (18.03.2024) in ein Einfamilienhaus ein und nutzten hierfür offenbar ein gekipptes Fenster.

In der Zeit von 06.30 Uhr bis 18.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt zu der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Weddingstraße. Dabei wurde Bargeld entwendet.

Offenbar nutzten der oder die Täter hierfür ein gekipptes Fenster. „Gekippte Fenster sind offene Fenster“ warnt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Augsburg.

Die Polizei gibt regelmäßig Tipps, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann:

Im oben genannten Fall bittet die Kripo um Zeugenhinweise unter Tel. 0821/323-3821.

0565 – Pizzadienst ohne Auto

Innenstadt – Am gestrigen Montag (18.03.2024) wurde das Lieferfahrzeugs eines Pizzadienstes entwendet. Vom Auto fehlt bislang jede Spur.

Der Mitarbeiter eines Pizzadienstes parkte gestern einen weißen Toyota Aygo gegen 18.30 Uhr neben dem Pizzaladen in der Lechhauser Straße. Als der Mann zehn Minuten später die nächste Pizza ausfahren wollte, war das Auto nicht mehr da. Offenbar nutzte ein bislang Unbekannter die Gelegenheit, setzte sich in das unversperrte Fahrzeug und fuhr mit steckendem Schlüssel davon.

Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Toyota hatte einen Wert von ca. 10.000 Euro. Die Polizei weist Essens- und Paketzusteller darauf hin, auch bei kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeugs, dieses abzuschließen und den Schlüssel nicht stecken zu lassen. Manche Täter haben es genau auf derartige Situationen abgesehen und nutzen spontan sich bietende Gelegenheiten. Firmenleitungen mögen ihre Mitarbeiter entsprechend sensibilisieren.