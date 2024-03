HERRSCHING AM AMMERSEE. LANDKREIS STARNBERG. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen (18.03.2024) das Clubhaus eines Segelvereins in der Rieder Straße in Herrsching in Brand.

Ein Clubmitglied sah gegen 09.00 Uhr morgens starke Rauchwolken aus dem Gebäude dringen und verständigte umgehend über Notruf die Feuerwehr. Der entstandene Brandschaden beziffert nach derzeitigem Sachstand mindestens eine viertel Million Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Bei den heute vor Ort durchgeführten Untersuchungen ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

Die Ermittlungen dauern an.