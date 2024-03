NÜRNBERG. (277) Am Montagmittag (18.03.2024) bedrohte in der Nürnberger Innenstadt ein Mann zwei Polizeibeamte mit einem Messer. Der 50-Jährige wird nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Gegen 11:45 Uhr befand sich der 50-jährige Mann im Bereich der Plobenhofstraße und schrie lautstark nicht nachvollziehbare Sätze. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unterzog ihn daraufhin einer Personenkontrolle.

Hierbei hielt der Mann ein Messer in der Hand, richtete dies gegen die Beamten und führte Stichbewegungen in deren Richtung aus. In einem günstigen Moment gelang es den Polizeibeamten den Mann zu überwältigen, zu Boden zu bringen und zu fesseln.

Der 50-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Bedrohung strafrechtlich verantworten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Mann dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl