DEGGENDORF. Im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes in der Deggendorfer AnkER-Einrichtung haben Beamte der Polizeiinspektion Deggendorf am Montag, 18.03.2024, gegen 20.30 Uhr, einen Mann mit einer Schnittverletzung festgestellt. Der Mann wurde von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kripo Deggendorf ermitteln u. a. wegen des Verdachts des schweren Raubes.

Der 20-Jährige kam während eines Einsatzes auf die eingesetzten Beamten zu und teilte ihnen eine Schnittverletzung mit. Seinen Angaben zufolge soll er zunächst von einem unbekannten Mann gebeten worden sein, dessen Mobiltelefon anzurufen, da er dieses verloren hätte.

Am späteren Fundort des Handys, im Bereich zwischen der Schwaigerbreite und der Jägerstraße, soll er schließlich von mehreren maskierten Männern attackiert worden sein. Zudem hätten ihm die Männer einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag geraubt. Eine Beschreibung der Männer liegt bislang nicht vor. Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifen beteiligt waren, verliefen ohne Ergebnis.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistation Deggendorf unter Tel. 0991/3896-0 oder jede andere Polizeidienstelle.

Veröffentlicht: 19.03.2024, 13.55 Uhr