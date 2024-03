438. Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall – Feldmoching

Am Montag, 18.03.2024, gegen 20:00 Uhr, hielt ein Bus der Linie 60 in der Lassallestraße an der Haltestelle Max-Wönner-Straße. Während des Fahrgastwechsels geriet, aus bislang unbekannten Gründen, ein Fußgänger zwischen den Bus und seinen Anhänger. Als der Bus losfuhr, stürzte der Fußgänger und wurde vom Anhänger überrollt. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, bis er von einem Zeugen, der mit einem Pkw hinterherfuhr, schließlich angehalten wurde.

Die Identität des verstorbenen Mannes steht derzeit noch nicht fest und ist ebenfalls wie der Unfallhergang und der Umstand, ob der Busfahrer den Unfall wahrgenommen hat, noch Stand der Ermittlungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Dabei musste die Lassallestraße in nördlicher Richtung für ca. drei Stunden gesperrt werden. Zur Klärung des Unfallsachverhalts wurde ein unfallanalytisches Gutachten durch die Staatsanwaltschaft München I in Auftrag gegeben.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

439. Pkw fährt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – Milbertshofen

In der Nacht von Samstag, 16.03.2024, auf Sonntag, 17.03.2024, führte die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Ludwigstraße und der Leopoldstraße durch. Gegen 00:10 Uhr fiel eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München auf, die in einem Pkw BMW auf der Leopoldstraße in Richtung der Ingolstädter Straße fuhr. Bei erlaubten 30 km/h fuhr sie in der Spitze über 90 km/h.

Aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes wurde sie im Nachgang angehalten.

Sie erwartet jetzt ein Bußgeld von 1.000.- Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und zwei Monate Fahrverbot. Da sich die Fahrerin aktuell in der Probezeit befindet, wird die Fahrerlaubnisbehörde bezüglich des nicht unerheblichen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung informiert.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

440. Raub auf Tankstelle – Neubiberg

Am Samstag, 16.03.2024, gegen 07:00 Uhr, betrat ein zunächst unbekannter Mann die Verkaufsräumlichkeiten einer Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Aus der Kasse wurde ein Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro und mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Im Anschluss floh der Täter in unbekannte Richtung.

Durch die Angestellte wurde unmittelbar nach der Tat der Notruf 110 gewählt. Es wurden daraufhin mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 36-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig festgenommen werden. Bei ihm konnten Teile der Tatbeute und das Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Hier erließ der zuständige Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I Haftbefehl.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

441. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Harlaching

Am Montag, 18.03.2024, gegen 11:45 Uhr, erhielt die Polizei über die integrierte Leitstelle die Mitteilung, dass eine Rettungssanitäterin während eines Einsatzes von einem Patienten sexuell belästigt wurde. Daraufhin wurde eine Streife der Polizeiinspektion 23 (Giesing) zur Einsatzörtlichkeit in der Geiselgasteigstraße geschickt.

Vor Ort gab die 24-jährige Sanitäterin an, zuvor zu einer erkrankten Person in die Geiselgasteigstraße, an der dort befindlichen Trambahnhaltestelle beordert worden zu sein. Ein 40-Jähriger mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland musste wegen Kreislaufproblemen medizinisch behandelt werden. Beim Verbringen des 40-Jährigen mit einer Trage in den Rettungswagen berührte er die 24-Jährige unsittlich im Bereich des Oberkörpers. Zudem beleidigte er sie verbal.

Gegen den 40-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung sowie Beleidigung eingeleitet. Eine weitere Behandlung des 40-Jährigen war im Anschluss nicht mehr notwendig. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

442. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Laim

Am Montag, 18.03.2024, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Audi die Zschokkestraße stadtauswärts in Richtung Fürstenrieder Straße. An der Kreuzung zur Hans-Thonauer-Straße wollte er nach links in diese abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Jaguar die Zschokkestraße stadteinwärts in Richtung Westendstraße. Er wollte die Kreuzung zur Hans-Thonauer-Straße geradeaus überqueren. Als Beifahrer befand sich zu dieser Zeit ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München im Fahrzeug.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurden alle drei Personen leicht verletzt und mussten mit Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zudem wurde ein Ampelmast beschädigt. Dieser musste durch die Berufsfeuerwehr München entfernt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

443. Einbruch in Bildungseinrichtung – Johanneskirchen

Am Montag, 18.03.2024, gegen 06:30 Uhr, bemerkte eine Angestellte einer Bildungseinrichtung, dass in diese eingebrochen worden war. Sie verständigte umgehend die Polizei.

Nach den ersten Ermittlungen, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurde ein Tresor gewaltsam geöffnet und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Anschließend konnten der oder die unbekannten Täter in unbekannte Richtung flüchten.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 15.03.2024, gegen 16:00 Uhr bis Montag, 18.03.2024, gegen 06:30 Uhr, im Bereich der Johanneskirchner Straße, Nußstraße, Musenbergstraße (Johanneskirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

444. Einbruch in Verkaufsladen – Planegg

Im Zeitraum von Samstag, 16.03.2024, gegen 12:30 Uhr bis Sonntag, 17.03.2024, gegen 04:45 Uhr, wurde in einen Verkaufsladen eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam über die Eingangstüre ein. Aus den Büroräumen des Verkaufsladens wurden mehrere Tresore samt Inhalt (insgesamt mehrere tausend Euro) entwendet. Den Tätern gelang im Anschluss unerkannt die Flucht.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bräuhausstraße, Gumstraße, Bahnhofstraße (Planegg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

445. Tatverdächtiger ermittelt; Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin;

eine Person verletzt – Feldmoching

-siehe Medieninformation vom 20.02.2024, Nr. 290

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montag, 19.02.2024, gegen 05:15 Uhr, ein Verkehrsunfall zwischen einer 53-jährigen Fußgängerin mit Wohnsitz in München und einem Pkw in der Dachauer Straße an der Kreuzung zur Karlsfelder Straße. Die 53-Jährige wurde hierbei verletzt und der Pkw-Fahrer flüchtete im Anschluss.

Die intensiven Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei führten nun zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen 20-jährigen Aserbaidschaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen ihn wird Anzeige erstattet, unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

446. Terminhinweis:

Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2023 der Münchner Polizei

Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel stellt am kommenden Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2023 des Polizeipräsidiums München vor.

Der Termin findet am

Donnerstag, 21.03.2023, um 11:30 Uhr

im Medienzentrum des Polizeipräsidiums München (Eingang Augustinerstr. 2) statt. Der Redner steht im Anschluss für Originaltöne (O-Töne) zur Verfügung.

Alle Medienvertreter sind herzlich zu dieser Pressekonferenz eingeladen. Um eine Voranmeldung per E-Mail wird gebeten.