Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend ist ein Unbekannter in eine Wohnung eingestiegen. Eine großangelegte Fahndung verlief negativ. Die Kripo sucht nun nach Zeugen.

Am Samstag, zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr, hat sich ein bislang Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Blumenstraße verschafft. Er gelangte über die Terrassentüre ins Innere des Mehrfamilienhauses, durchwühlte mehrere Räume und entwendete Schmuck in bislang unbekanntem Wert.

Als die Anwohnerin zurückkam und die Tat bemerkte, setzte sie sofort einen Notruf ab und alarmierte dadurch die Polizei. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und haben unmittelbar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bei der Suche nach dem Täter wurden auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde eingesetzt. Der Einbrecher konnte dennoch unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Zeugenhinweise.

Wer zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo in Verbindung zu setzten.

Mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt - Polizei überwacht weiterhin konsequent den Verkehr

BAYERISCHER UNTERMAIN. Gleich drei Fahrzeugführer haben die Dienststellen am Untermain im Laufe des Montags aus dem Verkehr gezogen. Alle standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Polizei setzt weiterhin auf gezielte Kontrollen.

Erste Kontrolle in der Österreicher Kolonie

Gegen 11:50 Uhr stoppte die Aschaffenburger Polizei einen Passat in der Holsteiner Straße. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Zum einen stammten die Kennzeichen an dem Passat von einem anderen Pkw - der 30-jährige Fahrer hatte diese auf Grund einer Werkstattfahrt bewusst getauscht. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Ihn erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, dem Straßenverkehrsgesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz.

Pkw in der Innenstadt von Aschaffenburg gestoppt

Ein 38-Jähriger wurde gegen 14:00 Uhr mit seinem VW Passat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden räumte dieser letztendlich den Konsum von Marihuana am Vortag ein. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Weitere Kontrolle in Miltenberg

In der Mainzer Straße stoppte die Miltenberger Polizei einen 23-Jährigen. Auch bei ihm bestand der Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Nachdem der Mann einen Drogenvortest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch diesen Fahrer erwartet ein Bußgeld, ein Fahrverbot sowie entsprechende Punkte.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen zur Polizei gefahren - 26-Jährigen erwartet Anzeige

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 26-Jähriger war am Montagmorgen für eine Vernehmung zur Dienststelle der Alzenauer Polizei geladen. Die Fahrt mit seinem E-Scooter hat für ihn nun eine Anzeige zur Folge.

Der 26-Jährige traf gegen 10:00 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Dienststelle in der Seestraße ein. Den aufmerksamen Beamten entging hierbei nicht, dass an dem Fahrzeug noch die Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht waren. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Unterfranken nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März 2024 ein blaues Versicherungskennzeichen für das Jahr 2024 benötigt wird.

Unfall mit alkoholisiertem Radfahrer - Unfallflucht durch Zeugen verhindert

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Am Montagabend kam es in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der alkoholisierte Radfahrer versuchte zu flüchten.

Gegen 20:45 Uhr missachtete ein 28-jähriger Radfahrer das Rotlicht einer Ampel in der Ludwigstraße und stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines Kleinwagens. Der Radfahrer stürzte daraufhin, blieb jedoch unverletzt und versuchte im Anschluss von der Unfallstelle zu flüchten. Dies konnte durch das beherzte Eingreifen mehrerer unbeteiligter Zeugen sowie des Pkw-Fahrers verhindert werden.

Die hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei stellte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen fest. Ein Vortest verlief positiv, sodass der Unfallverursacher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Da der alkoholisierte Radfahrer gegenüber den Beamten äußerst aggressiv auftrat und weitere Straftaten ankündigte, verbrachte er die Nacht in einer Zelle der Polizei Aschaffenburg.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, OT SACHSENHAUSEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf einem Parkplatz in Sachsenhausen wurde in der Zeit von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montag, 21:35 Uhr, ein geparkter Seat Cupra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit von 19:00 Uhr bis 19:20 Uhr am Montagabend durchwühlte ein Unbekannter das Handschuhfach eines unverschlossenen Opel Astra und entwendete einen Geldbeutel. Der Pkw war vor einem Anwesen in der Erthalstraße geparkt.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Durch unbekannte Täter wurde ein blauer Dodge Challenger vom Hof eines Autohauses im Stadtteil Damm entwendet. Die Täter entwendeten das Fahrzeug in der Zeit von Mittwoch 13.03.24 bis Montag 18.03.24

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Mutmaßlich durch einen Lkw wurde in der Zeit von Sonntag, 15:30 Uhr, bis Montag, 09:20 Uhr, ein grauer 3er BMW, welcher im Nelkenweg in Mainaschaff geparkt war, beschädigt.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Sonntag, 12:30 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, einen geparkten BMW im Bereich der Poststraße und flüchtete. Mutmaßlich handelt es sich um einen blauen Pkw.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR MILTENBERG. In der Elbinger Straße in Elsenfeld wurde in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Montag, 15:00 Uhr, das vordere Kennzeichen eines weißen Opel Meriva entwendet.

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Im Verlauf des letzten Samstags wurde auf dem Parkplatz des XXXL-Lutz in der Römerstraße ein weißer Mazda durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.