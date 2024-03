Im Landkreis Augsburg stiegen die bereinigten Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 251 Fälle bzw. 3,8 % auf nunmehr 6.908 Straftaten (2022: 6.657). Im 10-Jahres-Vergleich verzeichnen wir dagegen – analog dem gesamten Schutzbereich des PP Schwaben Nord – einen Rückgang um 1.023 Fälle bzw. 12,9 %.

Der Anstieg der Fallzahlen basierte insbesondere auf Steigerungen in den Bereichen der Gewaltkriminalität (59 Delikte bzw. 21,5 %), des Diebstahls (55 Delikte bzw. 3,3 %) und des Mordes (28 Delikte bzw. 2.800 %). Die deutliche Zunahme an Mordfällen beruht dabei auf dem erfolgreichen Abschluss der polizeilichen Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Serie von Steinwürfen auf Kraftfahrzeuge entlang der B2 und B17 in den Jahren 2022 und 2023.

Begründet durch die Zunahme an Straftaten stieg die bereinigte Häufigkeitszahl um 2,4 % auf 2.643 (2022: 2.582), sank im 10-Jahres-Vergleich jedoch deutlich um

19,7 %. Im Landkreis Augsburg verzeichnen wir damit die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 10 Jahren mit Ausnahme der pandemiegeprägten Jahre 2021 und 2022.

Die bereinigte Aufklärungsquote stieg im Vorjahresvergleich um 2,4 Prozentpunkte auf 69,0 % und lag damit 3,8 Prozentpunkte über dem gesamtbayerischen Durchschnitt.