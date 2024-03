ICHENHAUSEN. Am vergangenen Freitag, den 15.03.2024, kam es zu einem Überfall. Ein 58-jähriger Geschädigter wurde durch eine bislang unbekannte männliche Person unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld genötigt. Die Tat ereignete sich in der Wohnung des Opfers. Die Kripo Neu-Ulm hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen.

Als der 58-jährige Geschädigte am Freitagvormittag zu seiner Wohnung im Stadtgebiet zurückkehrte, wurde er bereits von zwei ihm unbekannten männlichen Personen erwartet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Mann um ein Zufallsopfer. Während einer der Täter den Geschädigten direkt ansprach, blieb der andere Täter in einem weißen Fahrzeug sitzen. Im Rahmen des Gesprächs eröffnete die männliche Person gegenüber dem Geschädigten, ein Geschenk in Form von mehreren Lederjacken machen zu wollen und folgte dem Mann ohne dessen Einverständnis in die Wohnung. Nachdem der Geschädigte sein Interesse an den Jacken verneinte und den unbekannten Täter aufforderte, die Wohnung zu verlassen, zückte dieser ein Messer, hielt es an den Hals des Geschädigten und nötigte ihn dazu, das gesamte in der Wohnung befindliche Bargeld auszuhändigen. Unter dem Eindruck der Bedrohungssituation kam der Geschädigte dieser Aufforderung nach und übergab Bargeld. Der Täter ergriff daraufhin sofort die Flucht.

Der Geschädigte erstattete im weiteren Verlauf Anzeige bei der Polizeiinspektion Günzburg. Zwischenzeitlich haben die Ermittler der Kripo Neu-Ulm die Sachbearbeitung übernommen. Diese sind nun auf der Suche nach möglichen Zeugen, die am Freitagmorgen, 15.03.2024, im Bereich der Günzburger Straße in Ichenhausen verdächtige Beobachtungen machen konnten. Dabei sind vor allem von Interesse:

Wer hat ein weißes Fahrzeug mit einer Schiebetüre an der Seite gesehen, das in der Vergangenheit bisher nicht in der Gegend wahrnehmbar war?

Wer hat eine männliche Person wahrgenommen, die auffällig viele Lederjacken in Händen hielt?

Wem ist ein Mann aufgefallen, die wie folgt beschrieben werden kann: 180 cm groß; schwarzes, glattes Haar; kurzer dunkler Vollbart; er trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose. Besonders auffällig war, dass diese mit einer implantierten Sprachhilfe gesprochen hat.

Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich direkt mit der Kripo Neu-Ulm unter Telefon 0731 8013-0 in Verbindung zu setzen. (KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).