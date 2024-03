UNTERFRANKEN / MITTELFRANKEN. Anfang Oktober 2023 war ein damals noch Unbekannter in ein Busunternehmen in Schweinfurt eingebrochen und unerkannt entkommen. Inzwischen konnte die Kriminalpolizei Würzburg einen Tatverdächtigen ermitteln. Dem Mann können von der Polizei auch Einbrüche in Mittelfranken zugeordnet werden. Er befindet sich bereits in einer Justizvollzugsanstalt.



Ermittlungserfolg dank DNA-Spur



Dem 40-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft aufgrund der Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg vorgeworfen, den Einbruch in der Gustav-Heusinger-Straße Anfang Oktober 2023 begangen zu haben. Den entscheidenden Hinweis auf den Mann lieferte eine am Tatort gesicherte Spur, deren Auswertung die DNA des mutmaßlichen Tatverdächtigen zutage gebracht hatte.



Weitere Fälle in Mittelfranken geklärt



Im Zuge der weiteren Ermittlungen, die im engen Austausch zwischen den Kriminalpolizeiinspektionen Würzburg und Schwabach sowie den dortigen Staatsanwaltschaften geführt werden, wird ihm nicht nur der Einbruch in Würzburg zur Last gelegt. Er wird ebenso verdächtigt, für Einbrüche im September 2023 in Allersberg in der Straße „Am Spitalwald“ und im Oktober 2023 in Roden im „Urspringer Weg“ verantwortlich zu sein. In allen Fällen konnten die Ermittler die DNA des Mannes mit den Tatorten in Verbindung bringen.

Der 40-jährige Mann befindet sich bereits wegen gleich gelagerter Fälle in einer Justizvollzugsanstalt.