ANSBACH. (273) Am Montagnachmittag (18.03.2024) ereignete sich in Burgoberbach (Landkreis Ansbach) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Notarztfahrzeugs. Zwei Personen wurden leicht bis mittelschwer verletzt.



Der Notarzt fuhr gegen 14:40 Uhr von Burgoberbach kommend in Richtung Winterschneidbach. An der Kreuzung zur B 13 zeigte die Ampel für das Notarztfahrzeug rot. Der Fahrer fuhr unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (Blaulicht und Martinshorn) in die Kreuzung ein, wo es zum Zusammenstoß mit einem Pkw-Fahrer (VW Golf) kam. Dieser hatte die B 13 in Richtung Gunzenhausen befahren.

Die beiden Fahrer wurden leicht bzw. mittelschwer verletzt. Der Golffahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 22.000 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Ansbach nahmen den Unfall vor Ort auf. Im Rahmen dessen war die B 13 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Erstellt durch: Janine Mendel