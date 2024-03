WÜRZBURG. Bereits im Jahr 2021 gelang es einem Betrüger durch sogenanntes „Love-Scamming“ eine Dame um ihr Erspartes zu bringen. Die junge Frau ließ sich über die wahren Absichten der Internetbekanntschaft täuschen und übergab rund 40.000 Euro. Die Polizei mahnt weiterhin zur Vorsicht, wenn „Internet-Freunde“ plötzlich hohe Geldbeträge fordern.



Betrugsmasche „Love-Scamming“



Die Masche der Betrüger läuft immer ähnlich ab. Über Internetportale suchen sie Kontakt zu Frauen und bauen eine Beziehung zu den Damen auf. Hat sich diese Partnerschaft ein wenig gefestigt, fordern die Täter erst kleinere und letztendlich sehr hohe Geldbeträge, die sie als angebliche Ärzte oder Soldaten beispielsweise für Flüge nach Deutschland benötigen würden. Viele der Geschädigten realisieren erst sehr spät oder sogar zu spät, dass der vermeintliche „Freund“ es gar nicht auf Liebe, sondern nur auf Bargeld abgesehen hatte.



Würzburgerin getäuscht



Eine junge Frau aus Würzburg wurde von einer männlichen Internetbekanntschaft durch Aufmerksamkeiten dazu veranlasst, insgesamt rund 40.000 Euro in bar zu übergeben. Zudem überlies die junge Frau dem Mann ihren Pkw. Dieser erpresste die junge Frau kurze Zeit später mit Geldforderungen gegen Rückgabe des Pkw. Als die Frau den Betrug bemerkte, verständigte diese die Polizei.



Tatverdächtiger festgenommen



Im November 2022 konnte das Fahrzeug der jungen Frau in Hannover sichergestellt werden. Der 32-jährige, in Deutschland lebende russische Tatverdächtige konnte Mitte Februar aufgrund eines internationalen Haftbefehls in Litauen festgenommen werden. Der Mann wurde am Donnerstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betruges, der KFZ-Unterschlagung sowie der Erpressung. Der Mann befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.



Die unterfränkische Polizei nimmt die Tat zum Anlass, erneut vor dem Phänomen „Love-Scamming“ zu warnen:

Die Täter schreiben gezielt alleinstehende Personen über das Internet an, um diese später um Geldsummen zu betrügen.

Die Unbekannten geben meist vor, sich im Ausland aufzuhalten und dort beispielsweise als Soldaten oder Ärzte tätig zu sein.

Sobald Sie aufgefordert werden, Geld zu überweisen oder zu übergeben, sollten Sie hellhörig werden und keinesfalls Geldzahlungen leisten.

Sobald Ihnen der Verdacht kommt, der angebliche Partner könnte es nicht nur auf die Liebe, sondern auf Ihre Ersparnisse abgesehen haben, nehmen Sie unbedingt Kontakt zu Ihrer Polizei auf.