FÜRTH / BERLIN. (271) Am Sonntagmorgen (17.03.2024) erstattete ein Zeuge, dessen Fahrrad im Fürther Stadtgebiet gestohlen worden war, Anzeige bei der Polizei. Da der Mann sein Fahrrad per GPS orten konnte, gelang es den Beamten gemeinsam mit der Brandenburger Polizei, zwei Personen festzunehmen und das Fahrrad sicherzustellen.



Zunächst Unbekannte entwendeten in den Abendstunden des 16.03.2024 (Samstag) das in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellte Pedelec. Gegen 09:00 Uhr am Sonntagmorgen begab sich der Eigentümer des Fahrrads im Wert von über 5.000 Euro zur Polizeiinspektion Fürth, um dort Anzeige zu erstatten. Da sein Pedelec über einen GPS-Sender verfügt, konnte er das Rad zunächst auf der BAB 9, später im Raum Brandenburg und schließlich in Berlin-Lichterfelde orten.

In enger Abstimmung zwischen der Polizeiinspektion Fürth und der Polizei in Brandenburg gelang es einer Streife der Autobahnpolizei Michendorf (Brandenburg), ein verdächtiges Fahrzeug in der Berliner Lippstädter Straße anzuhalten. Darin fanden die Polizisten das gestohlene Fahrrad auf. Die Einsatzkräfte stellten das Pedelec sicher und nahmen die beiden Fahrzeuginsassen (33, 38) vorläufig fest. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl bestand. In diesem Zusammenhang führt die Direktion 4 der Berliner Polizei die weitere Sachbearbeitung.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler