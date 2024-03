Spritztour ohne Fahrerlaubnis

MILTENBERG. Die Miltenberger Polizei stoppte eine Pkw-Fahrerin, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Sie und den Halter des Fahrzeugs erwartet nun ein Strafverfahren.

Der graue Opel Astra geriet am Sonntagabend gegen 22:15 Uhr ins Visier der Beamten einer Kontrollstelle in der Mainzer Straße. Die Fahrerin hielt in Sichtweite am Fahrbahnrand an und wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle zeigte sie ein Bild eines Führerscheins vor. Die Beamten erkannten jedoch schnell, dass es sich bei der Person auf dem Führerschein nicht um die Fahrerin handelte. Die 24-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sie und der Halter des Fahrzeugs müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die 24-Jährige beging zudem eine Ordnungswidrigkeit der falschen Namensangabe.

Verkehrsunfall auf A3 - zwei Personen leicht verletzt - Zeugen gesucht

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Autobahn A3 zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-Jähriger musste aufgrund eines zeitgleichen Fahrstreifenwechsels stark abbremsen und kam ins Schleudern. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg sucht nach dem weiteren Fahrzeug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 56-jährige Toyota-Fahrer in Richtung Frankfurt und wechselte gegen 14:15 Uhr vom rechten auf den mittleren Fahrsteifen. Zeitgleich wechselte ein VW T4 oder T5 vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 56-Jährige stark ab. Sein Fahrzeug geriet in der Folge außer Kontrolle und schleuderte in die Betonleitwand. Beide Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des VW, der möglicherweise den Unfall nicht bemerkt hatte, entfernte sich ohne Anzuhalten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beteiligten VW machen können, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SEILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag parkte ein weißer Dacia in der Zeit von 22:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Engländerstraße. In dem Auto befanden sich diverse Wertgegenstände die durch einen Unbekannten entwendet worden sind. Nach jetzigem Stand wurde das Fahrzeug gewaltfrei geöffnet.



STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Samstag auf Sonntag parkte ein schwarzer Seat Ibiza in der Römerstraße. Ein weißer Pkw soll am Sonntagmorgen, gegen 11:00 Uhr, den geparkten Seat angefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.



ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Letzte Woche stand von Dienstag bis Samstag eine schwarze Mercedes A-Klasse in der Taunusstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß augenscheinlich mit dem geparkten Zusammen und verursachte einen Kratzer an der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher ist derzeit unbekannt.



HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Würzburger Straße sicherten die Eigentümer von zwei E-Bikes ihre Fahrzeuge mit Fahrradschlössern an einem Metallpfosten. Es handelte sich hierbei um ein schwarzes E-Bike der Marke "Giant" und schwarzes E-Bike der Marke "Zündapp". Unbekannte haben die Fahrzeuge samt der Fahrradschlösser entwendet. Tatzeit ist Samstag, 22:30 Uhr, bis Sonntag, 01:00 Uhr.



ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Samstag, gegen 09:30 Uhr, parkte ein schwarzer Opel Corsa am rechten Fahrbahnrand im Sportweg 8. Ein unbekanntes Fahrzeug verursachte augenscheinlich Blech- und Lackschaden an der straßenzugewandten Fahrzeugseite. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch, zwischen 07:15 Uhr und 12:45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein angekettetes schwarz-orangenes Mountainbike der Marke Ghost entwendet.



ALZENAU, OT. MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend, zwischen 19:20 Uhr und 22:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Barbarossastraße die Fahrertüre und die Motorhaube eines geparkten Seat beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.