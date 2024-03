COBURG. In der Nacht auf Samstag sprühten Unbekannte mehrere Graffitis an verschiedene Stellen des Coburger Bahnhofes. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Samstag, zwischen 0 Uhr und 5 Uhr, beschmierten die Täter unter anderem den Eingang der Bahnunterführung in der Adamistraße, einen Bahnsteig und die Bahnhofshalle mit verfassungsfeindlichen Parolen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Auch vor einem Zug, der in der Nacht dort abgestellt war, machten die Sprayer nicht halt.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/6450 zu melden.