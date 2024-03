PRESSATH, LKR. NEUSTADT A. D WALDNAAB. In der Nacht von 16. März auf 17. März 2024 haben Autodiebe in Pressath zugeschlagen. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Täter konnten zwei Autos der Marke BMW zum einen in der Eichenstraße und zum anderen Am Brückel in Pressath gewaltfrei öffnen und davonfahren. Die Autos waren in beiden Fällen in der Hofeinfahrt geparkt. Die Fahrzeuge hatten jeweils einen Zeitwert im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich und waren mit dem sogenannten „Keyless-Go-System“ ausgestattet. Das Fahrzeug, ein BMW X 5, welches Am Brückel entwendet wurde, konnte am 17. März 2024 circa 200 Meter von der Hofeinfahrt entfernt, festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen wegen eines vollendeten und eines versuchten Autodiebstahls übernommen und bittet bei den Fallklärungen um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer hat in der Nacht von 16. auf 17. März 2024 in Pressath Beobachtungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen, dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder wählen Sie die Notrufnummer 110.

Dieser Fall ist kein Einzelfall, sondern eine gängige Masche. Die Polizei gibt deshalb folgende Tipps: