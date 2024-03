WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Am Donnerstagmittag kontrollierte die Polizei ein Fahrzeug an der Autobahnraststätte Würzburg-Nord. Nach jetzigem Ermittlungsstand besteht der dringende Verdacht, dass die Fahrerin berauscht war, sich im Besitz von Betäubungsmitteln befand und ohne Führerschein fuhr. Der Beifahrer hatte nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls Betäubungsmitteln dabei und leistete zudem Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Er wurde daraufhin festgenommen und vor den Ermittlungsrichter vorgeführt.

Am Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Würzburg eine 30-jährige Autofahrerin und ihren 29-jährigen Beifahrer. Die Kontrolle wurde auf der Autobahnraststätte Würzburg-Nord durchgeführt. Zunächst haben die Beamten eine geringe Mengen Marihuana bei der Dame sowie eine geringe Mengen Kokain bei dem Herrn aufgefunden und beschlagnahmt. Anschließend hat man festgestellt, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und somit gar kein Kraftfahrzeug hätte führen dürfen. Zudem wurde durch die Beamten erkannt, dass die Dame offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein daraufhin durchgeführter Schnelltest erhärtete den Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln.



Als die beiden Fahrzeuginsassen zur Dienststelle verbracht werden sollten, leistete der 29-jährige Beifahrer Widerstand und verletzte dadurch einen Beamten leicht.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 29-Jährige am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des unerlaubten Umgangs mit Betäubungsmitteln sowie weiterer Straftaten. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.