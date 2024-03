RAMMINGEN. Am frühen Montagvormittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Türkheim und Rammingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinbus und einem Pkw. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht, die an Bord des Kleinbusses mitfahrenden Schulkinder blieben augenscheinlich unverletzt.

Der Kleinbus, welcher neben der 57-jährigen Fahrerin mit sieben Schulkindern im Alter von fünf bis sieben Jahren besetzt war, befuhr die Kreisstraße MN 2 in Fahrtrichtung Rammingen. An einem Einmündungsbereich missachtete ein 53-Jähriger mit seinem Pkw die Vorfahrt des Kleinbusses und bog auf die Straße ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die Busfahrerin wie auch der Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Kinder blieben augenscheinlich unverletzt. Sie wurden vorsorglich zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht, um Verletzungen gänzlich auszuschließen.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße durch die eingesetzten Feuerwehren aus Rammingen und Türkheim gesperrt. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (PI Bad Wörishofen)

