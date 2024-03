Pkw prallt gegen Baum - Fahrbahn gesperrt - Insassen leicht verletzt

SULZBACH AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen kam es auf der Strecke zwischen Sulzbach und Leidersbach zu einem schweren Unfall. Hierbei kollidierte ein Pkw mit einem Baum.

Samstagfrüh gegen 08:30 Uhr fuhr eine 27-jährige Fahrerin eines Citroen von Sulzbach kommend in Richtung Leidersbach. Aus derzeit unbekannter Ursache verlor diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich um die eigene Achse und prallte gegen einen Baum.

Die 27-jährige Fahrerin und ihr sechs Jahre altes Kind wurden nur leicht verletzt. Zur medizinischen Untersuchung wurden beide in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Fahrspur in Richtung Leidersbach musste für 90 Minuten gesperrt werden. Die freiwillige Feuerwehr Leidersbach war im Einsatz.

Unfall bei regennasser Fahrbahn - Fahrzeug überschlagen - Autobahn gesperrt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Opel ist am Samstagmittag auf der A45 ins Schleudern gekommen und hat sich überschlagen. Die Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Infolge der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Autobahn zeitweise gesperrt.

Dem Sachstand nach geht die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach davon aus, dass die 51-jährige Fahrerin des Opel bei einem Überholvorgang bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat. In Folge dessen ist das Auto, gegen 12:00 Uhr, mit der Mittelleitwand kollidiert und hat sich daraufhin mehrfach überschlagen. Letztlich kam der Pkw auf dem Fahrzeugdach zum Stehen.

Die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 14 bis 53 Jahren wurden lediglich leicht verletzt aber dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der durch den Unfall verursachte Gesamtschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Infolge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A45 in Richtung Aschaffenburg für die Dauer von 20 Minuten gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr aus Karlstein, Kahl am Main und Alzenau waren mit 45 Einsatzkräften vor Ort.

Falschparker ohne Führerschein

GEISELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend wurden Polizisten auf einen Falschparker aufmerksam der zudem auch keinen Führerschein besaß.

In den frühen Samstagabendstunden ahndeten Beamte der Polizei Alzenau einen 28-jährigen Pkw-Fahrer, der in der Rohrbachstraße falsch parkte. Nachdem er anschließend mit hoher Geschwindigkeit losfuhr, hielten die Beamten ihn an und stellten in der darauffolgenden Verkehrskontrolle fest, dass der 28-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und somit gar nicht hätte fahren dürfen.

Der 28-jährige muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt ohne Fahrerlaubnis stellen.

Alkohol im Straßenverkehr - Autofahrer bemerkt Polizei nicht

MILTENBERG. Am Samstagmittag haben Polizisten einen 51-jähriger Autofahrer kontrollieren wollen. Dieser bemerkte die hinter ihm fahrende Streife zunächst nicht und das obwohl Sondersignale eingeschaltet waren. Die Polizei ermittelt wegen einem Trunkenheitsdelikt.

Die Streife der Polizei Miltenberg wurde gegen 11:00 Uhr am Berliner Platz auf einen VW-Fahrer aufmerksam, der einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der Fahrer hielt jedoch nicht an und das über eine Strecke von mehreren hundert Metern, trotzt laufender Sondersignale.

Als der Mann letztlich doch anhielt, stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihm fest. Auch konnte er nicht mehr ohne weiteres stehen, da er schwankte und sich mehrfach an seinem Fahrzeug festhalten musste. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Mann.

Nachdem die Beamten jedoch keine Zweifel daran hatten, dass der Mann alkoholisiert war, wurde bei ihm eine Blutentnahme zur Feststellung seiner Alkoholisierung durchgeführt und seine Weiterfahrt unterbunden.

Sobald das Ergebnis der Blutuntersuchung vorliegt und der Grad seiner Alkoholisierung zweifelsfrei feststeht, muss der Mann mit einem Verfahren rechnen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:45 Uhr ein blaues Pedelec der Marke Cube gestohlen. Es war an einer Laterne abgeschlossen und stand in der Erthalstraße unmittelbar neben der St. Agatha Kirche.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Freitag kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Scheffelstraße. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer Opel Astra, beschädigt, der nun eine Delle an der Heckstoßstange aufweist.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Samstag ereignete sich in der Stengerstraße beim dortigen REWE-Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde zwischen 16:05 Uhr und 16:16 Uhr ein dort geparkter grauer BMW angefahren. Dieser weißt nun eine Beschädigung auf der Fahrerseite auf.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.