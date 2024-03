ROßTAL. (265) Ein schwerer Auffahrunfall ereignete sich am frühen Freitagabend (15.03.2024) im Landkreis Fürth. Eine 71-jährige Frau wurde schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt.



Die 39-jährige Fahrerin eines silbernen Skoda war gegen 17:40 Uhr auf der B14 von Stein kommend in Fahrtrichtung Heilsbronn unterwegs. Kurz hinter Gutzberg (Gemeindeteil Steil) wollte sie nach links in einen Parkplatz einbiegen. Der 41-jährige Fahrer eines BMW erkannte dies offenbar zu spät – sein Pkw krachte in das Heck des Skoda. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf der Fahrbahn gedreht. Der BMW kam nach rechts von der Straße ab und prallte in eine Hecke.

Die 71-jährige Beifahrerin im Skoda erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die Fahrerin des Skoda sowie der Fahrer des BMW wurden lediglich leichter verletzt. Alle Unfallbeteiligten kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Stein nahmen den Unfall vor Ort auf. Die B14 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Großweismannsdorf übernahm die Sperrung und Umleitung des Verkehrs.

Erstellt durch: Marc Siegl