MARKTL AM INN, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Sonntagmorgen des 17. März 2024 kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AÖ16, bei welchem ein 26-Jähriger tödlich verunglückte. Die Polizeiinspektion Burghausen hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Am Sonntag, den 17. März 2024, ereignete sich um kurz vor 01:00 Uhr morgens ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16, unmittelbar hinter dem Bahnübergang am Marktler Badesee.

Ein 26-Jähriger kam hierbei mit einem Pkw VW nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Burghausen, waren auch die Feuerwehren Marktl am Inn und Perach, sowie Vertreter der Kreisbrandinspektion Altötting am Unfallort.

Die Kreisstraße AÖ 16 war im Bereich der Unfallstelle für insgesamt ca. drei Stunden komplett gesperrt.